Прокуратура Лос-Анджелеса официально закрыла дело в отношении оскароносного актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, заведенное в 2018 году. Причина — смерть истца. Также в июле текущего года было закрыто еще одно дело против Спейси, тогда обвинитель отказался предоставлять суду важную улику — свой мобильный телефон. Как утверждала защита актера, в нем могли быть сообщения, доказывающие невиновность Спейси. Как обладатель «Оскара» попал под череду обвинений в сексуальных домогательствах — в материале «360».

Дело закрыто

«В ходе расследования истец скончался. Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено», — приводит издание Variety выдержку из отчета прокуратуры.

Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в зале суда Подробнее

Истцом в деле выступал массажист. По его утверждениям, в 2016 году Спейси домогался его, во время сеанса массажа, проходившего в доме актера в Малибу (Калифорния). Обвинитель отметил, что Спейси в ходе сеанса прикасался к его интимным местам.

Имя истца не называлось, однако, по информации CBS, мужчина подал в суд еще одно заявление против актера под псевдонимом «Джон Доу». Но это заявление не приняли в федеральном суде. Рассмотрение первого иска по существу должно было начаться в июне 2020 года.

Адвокат истца уведомил защиту актера о том, что мужчина умер в прошлом месяце. Как рассказал источник издания, причиной смерти обвинителя стала болезнь — мужчина скончался от рака.

В понедельник, 28 октября, заместитель главы отдела по борьбе с сексуальными преступлениями прокуратуры Лос-Анджелеса Кристина Бакли официально закрыла дело против Кевина Спейси.

«Недоступность свидетеля»

Прокуратура Массачусетса в июле 2019 года закрыла другое дело против актера. Оно было возбуждено против Спейси после обвинений в том, что он приставал одному из посетителей в баре на острове Нантакет (Массачусетс, США) в 2016 году. На тот момент юноше было 18 лет.

Источник фото: ABC News / YouTube

Спейси свою вину признавать отказался. После того, как обвинитель отказался представить суду в качестве улики свой мобильный телефон, уголовное производство было прекращено. Как сообщал NBC News, потерпевший добровольно отозвал гражданский иск без возможности повторной подачи.

По данным Reuters, обвинитель воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях, которые касались пропажи его сотового. Как утверждала защита Спейси, в телефоне истца хранились сообщения, которые хозяин телефона удалил. Именно эти сообщения могли бы доказать невиновность Спейси.

В качестве причины отзыва обвинений прокуроры назвали «недоступность свидетеля, подавшего жалобу», уточнил тогда Associated Press.

Первое обвинение

Кевин Спейси оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах в 2017 году. Тогда исполнитель одной из ролей в сериале «Звездный путь», Энтони Рэпп, рассказал, что Спейси в 1986 году, оставшись с ним наедине, склонял его к сексу. На тот момент Реппу было 14 лет. Сам Спейси заявил, что об инциденте не помнит, но публично извинился перед актером.

Источник фото: FOX News/YouTube

После этого в сторону Спейси были сделаны и другие обвинения о домогательствах сексуального характера. Эта история спровоцировала травлю Спейси в СМИ, а также в профессиональной среде. Так, после обвинений Реппа, Спейси лишили роли в сериале Netflix «Карточный домик».