Гадание на кофейной гуще. В основе исследования о ботах в Instagram губернаторов оказался сервис-пустышка

Сомнительное исследование провел Центр политической конъюнктуры (ЦПК), а опубликовал его РБК. С заголовком «Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram». Самым «чистым» оказался аккаунт главы Чукотки Романа Копина, у которого на данный момент всего две тысячи подписчиков. Самыми подозрительными экспертам показались аккаунты, у которых подписчиков значительно больше.

Как они это посчитали?

«Эксперты» решили пойти самым простым путем и воспользовались бесплатным сервисом IG Audit. Он выдает разные результаты при каждом запросе, но всегда предлагает поделиться ими с друзьями. Как работает этот сервис? В правилах указано, что берут последние посты, выбирают из них около 10% подписчиков и смотрят, когда те были активны или публиковали посты в последний раз. Чтобы провести более качественный анализ, сервису не хватает технических мощностей. При этом принцип работы до конца не раскрывается и приватных пользователей не учитывают никак.

Если у вас нет аватарки — вы бот, как и в тех случаях, если не выкладывали постов один-два месяца или не любите оставлять комментарии всем, на кого подписаны. Если у вас несколько аккаунтов, вы, по мнению экспертов ЦПК, также пополняете армию чьих-то ботов.

Также программа видит только открытые аккаунты, если у вас закрытый — значит, вас кому-то накрутили. Сколько среди открытых аккаунтов назойливых ноготочков, шоурумов и магазинов чего угодно, нетрудно догадаться. Но анализировать такие данные — сложная работа.

По логике авторов исследования, у сотрудника «360» — 40% ботов в Instagram:

Могут ли программы вроде IG Audit провести достоверный анализ? Сооснователь SMM-агенства KOWA Agency Анастасия Ковалева уверена, что нет.

«В действительности по опыту работы могу точно сказать: такие программы не дают достоверного и полноценного представления о количестве непосредственно ботов аккаунта и количестве живой аудитории, которая будет приносить интеракции, лайки и шэры. Машина делает определенный срез, который считает для себя релевантным, и делает анализ этой аудитории. В этот момент у нас из поля зрения выпадает довольно большой объем аудитории», — рассказала она.

Другой вид аккаунтов, которые поверхностный анализ может принять за ботов, — реклама и продвижение.

«Не забывайте, в Instagram без нашего желания на нас часто подписываются продавцы разных услуг и товаров — от этого не уйти никуда. Вы можете даже не предпринимать никаких действий по их привлечению, но они будут выслеживать вас по хэштегам, геолокации и подписываться. Если вы ежедневно не отслеживаете вручную, кто вас лайкает и комментирует, то сложно составить реальную картину активности в вашей странице», — объяснила специалист по продвижению в Instagram рекламного агентства Media Sales&Marketin Светлана Шестопалова.

При первом же запросе «самая точная аналитическая программа «IG Audit» (по мнению авторов исследования) показала, что у официального аккаунта РБК в Instagram — только 70% реальных подписчиков. Вот еще несколько примеров ее работы:

При этом даже сами авторы программы не называют подозрительных подписчиков «ботами». Это неактивные подписчики, которые не комментируют, не лайкают, а возможно, и не видят большинство постов, потому что их не выдает им в ленту сам алгоритм Instagram.

«К примеру, если у вас результат 90%, это не означает, что остальные ваши 10% подписчиков фейковые. Но если у кого-то показатель ниже 60%, то, скорее всего, это указывает на мошенническую активность в аккаунте», — говорится в правилах сервиса.

Количество «ботов», даже когда его очевидно завышают, выглядит как попытка заработать баллы популярности и раскрутить IG Audit. Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, лайки и количество подписчиков традиционно относят к KPI пресс-службы, а о работе губернаторов говорит качество жизни в регионе. По его словам, реальные показатели — это криминал на территории, оказание услуг ЖКХ, уровень зарплат, изменения доходов и тарифов. Но, как заметил Солонников, исследовать это долго и сложно, зато анализ Instagram гарантированно принесет хайп — это модная и популярная тема.

«Хайп и собственная популяризация для таких центров тоже важная часть работы: сделать исследование, на которое все будут обращать внимание и которое все будут цитировать», — рассказал Солонников.

Как отмечают авторы исследования, Instagram — одна из самых быстрорастущих социальных сетей. Чтобы рост не останавливался, алгоритм должен постоянно перераспределять трафик. Если вы давно не лайкали посты своего друга, алгоритм будет показывать вам их все реже и реже. Популярные блогеры применяют массу хитрых способов, чтобы обмануть алгоритм. Всем знакомы обороты: «отметь друга в комментариях», «отвечу первым 10 лайкнувшим» и многое другое. Российские политики редко прибегают к таким уловкам, поэтому со временем части аудитории начинают показывать меньше их постов.

Но тут уже выбор каждый делает сам: быть блогером или все-таки заниматься своей основной работой.