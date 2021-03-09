Исламист убил французского учителя из-за лжи. Школьница испугалась сказать отцу правду

В октябре 2020 года в Париже обезглавили учителя Самюэля Пати. Трагедии предшествовала детская ложь: педагога оболгала 13-летняя ученица, рассказав о его «исламофобии». Что заставило подростка так поступить, разбирался «360».

История началась якобы с просьбы Самюэля Пати к учащимся, исповедовавшим ислам: он попросил их выйти из класса перед демонстрацией карикатур из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Услышавший об этом от своей дочери мужчина пожаловался на учителя в полицию и обвинил его в неподобающем поведении. Через несколько дней на Пати напал уроженец РФ Абдуллах Анзоров, который обезглавил учителя.

Ложь во имя лжи

Адвокат французской школьницы Мбеко Табула заявил, что его подопечная оговорила Пати под давлением одноклассников.

«Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке — одноклассники попросили ее подставить [учителя]», — сказал юрист, слова которого привело издание The Independent.

По данным агентства AFP, в день злополучного урока девушки вообще не было в школе. Более того, заверила газета Le Parisien, 13-летнюю ученицу отстранили от занятий за непосещение уроков. И она не хотела, чтобы отец об этом узнал.

«Она не осмелилась бы признаться в истинных причинах исключения незадолго до трагедии, которое на самом деле было связано с ее плохим поведением», — отметил автор материала.

Дома подросток заявил, что выразил протест на просьбу Пати к мусульманским детям выйти и постоять в коридоре. Якобы именно из-за этого девушку и отстранили. Однако теперь известно, что к занятиям ученицу перестали допускать за день до урока — из-за неоднократных прогулов.

Возмущенный родитель развернул против педагога настоящую кампанию ненависти. Видео с подробным описанием обвинений против Самюэля Пати он разместил в интернете, подал жалобу в полицию и обратился к школьному руководство, обвинив учителя в пропаганде исламофобии.

Тем временем ролик стал вирусным и вызвал массовое возмущение, в том числе и угрозы убийством. Спустя 10 дней после его выхода 47-летнего педагога обезглавили.

Обвинения за обман

Девушке инкриминируют клевету, сообщил портал Daily Mail. Ее отцу придется предстать перед законом за соучастие в убийстве. По мнению адвоката школьницы, с нее нужно снять все обвинения. Отца подростка он уличил в «чрезмерном и непропорциональном поведении».

Представляющий интересы семьи Пати юрист резко отреагировал на новости о распространенной в социальных сетях лжи, которая привела к убийству.

«Вся информация, доступная в ходе расследования, быстро дала понять, что она солгала», — подчеркнул адвокат. Слова школьницы о давлении одноклассников он воспринял скептически, заявив, что она лгала о событиях, «которых никогда не было».

«Это объяснение меня не убеждает и злит. Факты серьезны, и они трагичны», — сказал юрист.

На Самюэля Пати напали в октябре 2020 года в Конфлан-Сент-Онорине — недалеко от школы, где он преподавал историю и географию. Мужчине перерезали горло. Преступника застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

Убийцей оказался 18-летний Абдуллах Анзоров. Его подельником, как удалось выяснить французским спецслужбам, был выходец из Таджикистана Фарук Шами. Последние сообщения в Instagram молодой человек отправил именно ему. Фарук обсуждал с Анзоровым религию, его желание поехать в Сирию и «вести джихад» во Франции.