Сосед побил вице-мисс «Тюмень-2018» за громкую вечеринку. Ему грозят исправительные работы

В Тюмени мужчина забрался через балкон в чужую квартиру, потому что ее жильцы шумно отмечали помолвку подруги. Вместо вызова полиции он решил сам разобраться с девушками: обматерил и ударил их, а после ушел, велев ложиться спать. По мнению адвокатов, за это мужчине может грозить административная ответственность и исправительные работы.

В Тюмени компания девушек, 23 июля вечером, собралась на балконе съемной квартиры, чтобы отметить помолвку подруги. Проживали они на первом этаже, поэтому сначала празднование вели на балконе, но около 23:00 переместились внутрь квартиры.

Как рассказала одна из пострадавших Александра Першина 72.ru, когда они мыли посуду, к ним через балкон ворвался агрессивно настроенный мужчина и начал тут же всех бить.

«Первый удар пришелся на беременную подругу. Ее он пихнул ногой, от чего она упала и ударилась головой. Мы растерялись и не поняли, что происходит. Он стал бить, толкать всех остальных», — заявила девушка.

После этого он стал ругаться матом и приказал перепуганным девушкам спать. Першиной от него досталось два удара по лицу. Происходящее она также успела записать на видео. Там видно, как мужчина ругается матом, толкает Першину, а затем покидает квартиру через дверь балкона.

В квартире кроме пятырех девушек никого не было. Соседи к ним на помощь спешить не стали. По словам Першиной, они вызвали полицию, но к ним никто не приехал. С приемом заявления тоже были проблемы. Его приняли только через три дня после случившегося.

В пресс-службе полиции заявили, что материал передан для проверки участковому уполномоченному полиции.

Никакого сочувствия

Общественности ситуация стала известна благодаря тому, что Першина осветила ее в своем Instagram. Правда, для нее это обернулось довольно неприятными последствиями. Вице-мисс «Тюмень-2018» призналась, что ее стали поливать грязью в собственном аккаунте.

Девушка столкнулась с обзывательствами и пожеланиями смерти. Кто-то написал, что именно такого отношения она и заслуживает, а кто-то обозвал животным. Со слезами на глазах Першина спрашивала людей, почему они такие злые и назвала себя добропорядочным человеком, который много работает и шумно не отдыхает.

Она отметила, что не хотела пиариться на ситуации. Ей просто было важно, чтобы злоумышленника нашли и он понес наказание по закону.

«Мы выплатим штрафы за то, что шумели после 23:00. Это не страшно. Но это не означает, что нужно бить людей, бить женщин. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что это нормально», — сказала она в обращении, которым поделился Telegram-канал «112».

Что грозит злоумышленнику?

Адвокат Данила Ткаченко заявил, что мужчине грозят две статьи. Первая — это 139 статья УК РФ, а именно незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица. Вторая будет зависеть от степени тяжести причинения вреда здоровью девушек. Если его действия не повлекли какой-либо вред здоровью, то может быть административная ответственность. А если вред нанесен был, то речь идет уже об уголовной.

Юрист, правозащитник и член партии ЛДПР Михаил Салкин отметил, что если бы мужчина, выходя из квартиры, забрал оттуда что-то, то случай бы уже рассматривался как кража с незаконным проникновением в жилище.Тогда ему могло бы грозить до шести лет лишения свободы.

За однократные пощечины и удары ему скорее всего светит административная ответственность, а за незаконное проникновение могут дать исправительные работы. Лишение свободы в этом случае маловероятно.

Сам мужчина подать жалобу на женщин за нарушение тишины после 23:00 уже не сможет. Это нужно было делать в момент, когда все происходило, а сейчас доказать свою правоту будет почти невозможно.

Что делать в таких ситуациях?

Салкин также посоветовал не следовать примеру мужчины. Если вас беспокоят шумные соседи, то нужно звонить в полицию. Это единственный вариант. А если к вам в квартиру кто-то ворвался из-за того, что вы шумите, то тоже нужно обращаться в полицию и привлекать внимание соседей. Никогда нельзя быть уверенным в том, что может сделать человек, проникший на чужую территорию незаконно.

«В этом случае даже допустимо принимать меры самообороны, но нельзя их превышать. Пытаться пырнуть человека ножом или палить в него из пулемета не надо, но какими-то разумными способами попытаться остановить правонарушителя и даже его задержать до приезда полиции можно», — рассказал юрист.

Ткаченко подчеркнул, что сотрудники полиции обязаны были приехать на первый вызов девушек. Они должны проверять любое сообщение о преступлении или каком-либо происшествии. В этом случае им следовало направить группу сотрудников, которые проверили бы поступившую информацию и оценили ситуацию на месте.

Похожий случай недавно произошел в другом уральском городе — Челябинске, где мужчина вышел с ремнем и выпорол девушек, которые ночью слушали музыку под окнами. Там полиция сразу приехала на вызов.