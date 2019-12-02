Использует как рекламу? Зачем Борис Джонсон так много говорит о теракте в Лондоне

Накануне выборов премьер-министр Великобритании пообещал ввести более строгие наказания за терроризм. Так Джонсон прокомментировал теракт на Лондонском мосту. Его совершил Усман Хан, который сидел за терроризм и вышел по УДО. В политических кругах лидера британцев обвили в использовании ситуации ради собственной выгоды.

29 ноября Усман Хан, осужденный ранее за план взорвать Лондонскую фондовую биржу, напал с ножом на людей возле Лондонского моста. Двое погибли, трое ранены. На нападавшем был муляж взрывчатки. Хан пытался сопротивляться и был ликвидирован полицейскими.

Борис Джонсон отметил, что 28-летний Хан отбыл в тюрьме лишь восемь лет из положенных 16. Он не проходил комиссию по условно-досрочному освобождению. Его просто выпустили автоматически «из-за лейбористских законов в 2005 и 2008 годах, позволяющих освобождать до 90% заключенных, отбывших половину срока», сообщил сайт «Би-би-си». По словам премьер-министра, это неприемлемо.

Лидер тори обещает обеспечить более строгое наказание за насильственные, сексуальные преступления и терроризм. Эти слова особенно актуальны в преддверии выборов в британский парламент 12 декабря. Кандидат от партии Уэльса Джонатан Эдвардс назвал высказывания Джонсона «поверхностными». «Он пытается использовать ситуацию ради политической выгоды», — добавил политик.

С этим не согласен политолог из США Эндрю Корыбко. «Нет, я не думаю, что он пытается эксплуатировать тему, он просто использует внимание, окружающее ее, чтобы усилить политические разногласия между ним и лидером оппозиции Джереми Корбином, что естественно», — отметил собеседник «360».

По мнению политолога, обычные люди в ярости от того, что террорист был освобожден досрочно. Поэтому они разделяют критику Джонсона, но его враги попытаются неверно истолковать его слова. Намекают на «использование трагедии» лишь из-за того, что он высказывает собственное мнение, которое, по словам Корыбко, вполне разумное.

«Я был бы в ярости, если бы я был британцем и мое правительство выпустило осужденных террористов из тюрьмы досрочно. Поэтому я не вижу ничего плохого в осуждении досрочного освобождения террориста, который к тому же взялся за старое», — заявил собеседник.

На этом разговоры вокруг Бориса Джонсона в ближайшее время не утихнут. Дональд Трамп сегодня прибывает в Лондон на саммит НАТО. Глава Штатов выступает за Brexit. Однако премьер-министру Великобритании лучше избегать активной поддержки американца. Очень уж последнего не любят британцы. В последний раз Трампа там встретили не особо любезно.

«Против Трампа протестует большинство западной публики, это не является чем-то уникальным для Великобритании. Ничто не говорит о том, что в этот раз все будет иначе. Попытается ли Трамп высказаться по поводу теракта? Я не уверен. Недавно Джонсон попросил его не касаться темы выборов в Великобритании, так что, возможно, Трамп не станет комментировать и эту тему. С другой стороны, терроризм — это идея, которая, предположительно, объединяет НАТО, поэтому он может и упомянуть эту ситуацию», — добавил политолог.