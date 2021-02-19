Испанскому собору подарили новые двери за 1,2 млн евро. Люди и ЮНЕСКО назвали их «бельмом на глазу»

Бургосскому собору на 800-летие решили подарить новые бронзовые двери. Проект подготовил известный художник, на реализацию идеи выделили 1,2 миллиона евро. Но двери не понравились не только людям, но и ЮНЕСКО.

Произведение искусства

Руководство собора объявило новые двери произведением современного искусства. Их спроектировал известный художник Антонио Лопес. По задумке, двери должны дополнить памятник, выполненный в пяти художественных стилях, каждый из которых отображает определенный этап жизни восьмивекового собора. К тому же нынешние деревянные двери старые и в плохом состоянии. На новых дверях изображены Бог, Дева Мария и Иисус в детстве, написал The Guardian.

Далеко не все пришли в восторг от идеи заменить двери. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО с опорой на отчет испанского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) рекомендовал не устанавливать бронзовые двери. ICOMOS напомнил, что Бургосский собор является объектом всемирного наследия. Если руководство собора не будет выполнять свои обязательства по его сохранению как места выдающейся универсальной ценности, то его могут ждать неприятные последствия. Какими именно они будут, ICOMOS не уточнил.

В соборе на это указали, что пожелание ICOMOS не является обязательным к исполнению.

Спорное финансирование

Более 31 000 человек также подписали петицию против новых дверей, назвав их «бельмом на глазу». Они заявили, что «никакая годовщина не оправдывает такого жестокого обращения с нашим наследием». Критики назвали обновленные двери стоимостью 1,2 миллиона евро «художественным произволом».

Петиция также поставила под сомнение распределение бюджета властями собора. В городе стоят очереди из голодных людей, а в соборе даже нет центрального отопления, но архиепископство вместо этого тратит 1,2 миллиона евро на новые двери.

Появились предположения, что 800 тысяч евро из общей суммы на реставрацию выделил городской совет. Однако и собор, и городской совет категорически опровергают эти слухи и настаивают на том, что государственные деньги не использовались. Власти собора обвинили оппонентов в ведении «кампании клеветы» и настояли на том, что проект проводится с «абсолютной прозрачностью».

Окончательное решение по новым дверям будет принимать департамент культуры правительства Кастилии-и-Леон — испанского региона, в котором находится Бургосский собор.

Пока же руководство собора надеется, что общественное мнение о новых дверях изменится. Оно считает, что двери предлагают «уникальную возможность открыть искусство, собор и город» для остального мира.

«Это возможность связать город с будущим и войти в историю с этими новыми дверями, которые необходимы собору и которые будут символом единства и наследием для будущих поколений», — заявили в соборе.