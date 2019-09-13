Испанию смывает. Проливные дожди «убивают» людей и уничтожают имущество

Ливни, грозы и шквалистый ветер спровоцировал холодный циклон, который обрушился на Испанию в ночь на среду, 11 сентября. В пятницу, 13 сентября, наиболее сильно стихия разбушевалась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия.

На кадрах видно, как реки воды буквально смывают автомобили с дорог, и уносят их течением. Часть автомагистрали разрушена, и вода скидывает машины вниз с достаточно большой высоты. «Река» настолько глубокая, что упавшая с порога созданного стихией водопада машина полностью в нее погружается.

Чтобы эвакуировать с улицы животных, жителям Валенсии приходится принимать меры защиты. Из ролика видно, как мужчина привязал себя тросом к дому, чтобы его случайно не смыло течением. Он также надел резиновые сапоги и костюм — судя по всему, непромокаемый — а голову спрятал от дождя с помощью капюшона.

Стихия нарушила железнодорожное сообщение и вызвала перебои в работе аэропортов. Аэропорт Альмерии не работал несколько часов, а Мурсии и вовсе все еще закрыт. В воздушной гавани Пальмы-де-Майорка прием и отправка самолетов прекратились из-за грозы с 09:20 до 10:20. Помимо этого, ряд рейсов из Аликанте и Ибицы перенесен на более позднее время из-за погодных условий в районе Средиземноморья.

Из-за обильных осадков некоторые реки вышли из берегов. Многие населенные пункты затоплены, вода добралась до первых этажей домов. В школах отменены занятия для более чем 690 тысяч учеников — и это только в Валенсии.

Дорожное сообщение также нарушено — в районе муниципалитета Ориуэла (провинция Аликанте) вышла из берегов река Сегура, разрушив часть стены средневековой крепости и отрезав город Гуардамар-дель-Сегура от цивилизации.

Жителей и туристов просят как можно реже и только в случае крайней необходимости выходить на улицу. Из-за стихии уже погибли три человека.