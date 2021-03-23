Исландский вулкан стал магнитом для туристов. Но ради фото нельзя забывать об опасности

Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградалсфьяль стал настоящим местом паломничества для любителей эффектных фото. Похожая участь постигла и Ключевскую Сопку — туристы ходили рядом с кратером и даже жарили еду на камнях. По мнению специалистов, пока извержения не представляют угроз.

Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль началось в Исландии в прошлые выходные. Он проснулся впервые за шесть тысяч лет из-за серии 40 тысяч слабых землетрясений. После этого появилась трещина, из которой выходит лава, а из кратера вырывается дым.

Сам вулкан находится на полуострове Рейкьянес, недалеко от столицы Исландии Рейкьявика. В отличие от знаменитого Эйяфьядлайекюдля, парализовавшего 10 лет назад авиасообщение между Исландией и Европой, Фаградалсфьяль извергается без взрывов, только с излиянием лавы.

И хотя жители столицы и ближайшего города Гриндавик находятся в безопасности, в аэропорту Кеблавик действует запрет как на входящие, так и на исходящие рейсы. Для авиации ввели красный код. Полиция же в Тwittеr призвала жителей сохранять спокойствие и не подходить к месту извержения.

Извержение вулкана предсказали еще месяц назад. Активность Фаградалсфьяля опасна только для прилегающих территорий, где практически нет людей. Специалистам даже удалось рассчитать продолжительность, направление и движение потоков лавы.

В погоне за красотой

Извержение вулкана в Исландии стало настоящим магнитом для туристов. Сначала посетителям не рекомендовали приближаться к вулкану. Чтобы люди могли наблюдать за опасной красотой, им даже установили веб-камеры, транслирующие извержение. Чуть позже власти все же разрешили посещение Фаградалсфьяля.

В итоге вулкан превратился в центр притяжения Instagram-блогеров. Это неудивительно, ведь Фаградалсфьяль находится недалеко от населенных пунктов.

Опасные достопримечательности

Похожая ситуация произошла на Камчатке, где в феврале проснулся высочайший вулкан Евразии — знаменитая Ключевская Сопка. Из бокового прорыва на высоте 2850 метров началось извержение. Но это нисколько не напугало туристов, наоборот, любители острых ощущений захотели познакомиться с вулканом поближе. Социальные сети заполонили завораживающие фотографии извержения, а некоторым пользователям даже удалось пожарить еду на камнях.

Инстинкт самосохранения

Иногда желание сделать эффектную фотографию сильнее инстинкта самосохранения, но в некоторых случаях извержение представляет минимальную опасность. Вулканолог Юрий Дубик объяснил «360», что безопасное расстояние до активного вулкана определяется типом извержения.

В Исландии особый тип — это трещинное извержение. Из трещин изливается лава, скорость которой невелика Юрий Дубик.

По его словам, именно лавовые потоки и представляют опасность, ведь их температура может достигать тысячи градусов. Они распространяются по долинам, их направления должны быть учтены, а их риски предсказаны.

«Но в реальности все, что происходит в Исландии, — это практически безопасно. Вот почему из Рейкьявика несколько тысяч людей побывали там, пофотографировались на достаточном расстоянии, чтобы на них не падали клочья расплавленной лавы», — добавил вулканолог.

На Ключевской Сопке ситуация несколько иная: там разброс лавовых бомб больше, соответственно, и расстояние, на которое можно рискнуть приблизиться, тоже больше. Однако, по мнению вулканолога, сам человек должен взвешивать все риски, когда приближается к природной стихии.

Дубик также отметил, что риск внезапного выброса лавы нельзя исключать. Например, такое было с вулканом на острове Уайт-Айленд.