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    23 марта 2021, 16:13

    Исландский вулкан стал магнитом для туристов. Но ради фото нельзя забывать об опасности

    Ольга Морозова, Ольга Нижельская

    Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградалсфьяль стал настоящим местом паломничества для любителей эффектных фото. Похожая участь постигла и Ключевскую Сопку — туристы ходили рядом с кратером и даже жарили еду на камнях. По мнению специалистов, пока извержения не представляют угроз.

    Исландский вулкан стал магнитом для туристов. Но ради фото нельзя забывать об опасности

    Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль началось в Исландии в прошлые выходные. Он проснулся впервые за шесть тысяч лет из-за серии 40 тысяч слабых землетрясений. После этого появилась трещина, из которой выходит лава, а из кратера вырывается дым.

    Сам вулкан находится на полуострове Рейкьянес, недалеко от столицы Исландии Рейкьявика. В отличие от знаменитого Эйяфьядлайекюдля, парализовавшего 10 лет назад авиасообщение между Исландией и Европой, Фаградалсфьяль извергается без взрывов, только с излиянием лавы.

    И хотя жители столицы и ближайшего города Гриндавик находятся в безопасности, в аэропорту Кеблавик действует запрет как на входящие, так и на исходящие рейсы. Для авиации ввели красный код. Полиция же в Тwittеr призвала жителей сохранять спокойствие и не подходить к месту извержения.

    Извержение вулкана предсказали еще месяц назад. Активность Фаградалсфьяля опасна только для прилегающих территорий, где практически нет людей. Специалистам даже удалось рассчитать продолжительность, направление и движение потоков лавы.

    В погоне за красотой

    Извержение вулкана в Исландии стало настоящим магнитом для туристов. Сначала посетителям не рекомендовали приближаться к вулкану. Чтобы люди могли наблюдать за опасной красотой, им даже установили веб-камеры, транслирующие извержение. Чуть позже власти все же разрешили посещение Фаградалсфьяля.

    В итоге вулкан превратился в центр притяжения Instagram-блогеров. Это неудивительно, ведь Фаградалсфьяль находится недалеко от населенных пунктов.

    Опасные достопримечательности

    Похожая ситуация произошла на Камчатке, где в феврале проснулся высочайший вулкан Евразии — знаменитая Ключевская Сопка. Из бокового прорыва на высоте 2850 метров началось извержение. Но это нисколько не напугало туристов, наоборот, любители острых ощущений захотели познакомиться с вулканом поближе. Социальные сети заполонили завораживающие фотографии извержения, а некоторым пользователям даже удалось пожарить еду на камнях.

    Инстинкт самосохранения

    Иногда желание сделать эффектную фотографию сильнее инстинкта самосохранения, но в некоторых случаях извержение представляет минимальную опасность. Вулканолог Юрий Дубик объяснил «360», что безопасное расстояние до активного вулкана определяется типом извержения.

    В Исландии особый тип — это трещинное извержение. Из трещин изливается лава, скорость которой невелика

    Юрий Дубик.

    По его словам, именно лавовые потоки и представляют опасность, ведь их температура может достигать тысячи градусов. Они распространяются по долинам, их направления должны быть учтены, а их риски предсказаны.

    «Но в реальности все, что происходит в Исландии, — это практически безопасно. Вот почему из Рейкьявика несколько тысяч людей побывали там, пофотографировались на достаточном расстоянии, чтобы на них не падали клочья расплавленной лавы», — добавил вулканолог.

    На Ключевской Сопке ситуация несколько иная: там разброс лавовых бомб больше, соответственно, и расстояние, на которое можно рискнуть приблизиться, тоже больше. Однако, по мнению вулканолога, сам человек должен взвешивать все риски, когда приближается к природной стихии.

    Дубик также отметил, что риск внезапного выброса лавы нельзя исключать. Например, такое было с вулканом на острове Уайт-Айленд.