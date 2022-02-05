Исландия завязывает с промыслом китов. Но не из любви к природе

Власти Исландии намерены с 2024 года полностью запретить китобойный промысел, с этим заявлением выступила министр рыболовства Свандис Сваварсдоттир. Причина не в особой любви к природе, как может показаться на первый взгляд, а в банальной экономической невыгодности промысла. Подробности — в материале «360».

Экономически невыгодно

Госпожа Сваварсдоттир мотивировала свои слова тем, что китобойный промысел уже не приносит такой выгоды, как прежде.

«Существует мало доказательств, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», — заявила министр.

И она права. По состоянию на 2022 год, в Исландии зарегистрированы лишь две промысловые фирмы, имеющие лицензию на добычу китов, причем одна из них не ведет фактическую охоту с 2020 года.

Глава китобойной компании Hvalur Кристиан Лофтссон все понял раньше всех. Два года назад он объявил о завершении деятельности по финансовым причинам.

Дело в том, что Япония с 2019 года субсидирует в собственную китобойную отрасль 45 миллионов долларов в год, что сделало труд и продукцию исландцев попросту невостребованными.

Страна восходящего солнца долгое время держала мораторий на добычу этих млекопитающих, но, к печали Исландии, решила начать свою коммерческую охоту.

Сменились настроения

Любовь исландцев к мясу кита также преувеличена. Американский институт Гэллапа провел опрос среди населения островитян, в ходе него 84% опрошенных заявили, что никогда не пробовали этот деликатес.

Нет экспорта, нет внутреннего спроса, кому же тогда есть мясо кита? Правильно — туристам. Еще десять лет назад около 40% подаваемых в ресторане деликатесов заказывал именно гости острова. Однако пандемийная обстановка и жесткие коронавирусные ограничения правительства сделали свое дело — и интерес к мясу кита окончательно угас.

Мясо финвалов, которое добывал и производил Hvalur, не вызывало большого интереса среди исландцев. Основной точкой продажи являлась Япония, которая также потеряла интерес к продукции из Северной Европы.

Конец эпохи

В первые годы Второй мировой войны японцы активно включали мясо кита в свой дневной рацион, поскольку по стоимости оно не превосходило говядину, а пользы приносило больше. Хорошего в нем действительно много: сразу в 10 раз меньше холестерина, чем в говядине, и почти в два раза меньше жира, чем в курице.

Однако со временем привычный продукт стал деликатесом, который может себе позволить не каждый. Ныне цена за 100 граммов китового мяса в среднем достигает 2500 иен (1634 рубля), что даже дороже самого элитного сорта говядины Мацусака.

За последние несколько лет показатель потребления китового мяса в среднем на душу населения упал до пяти тысяч тонн. Если разделить это число на всех японцев, то в среднем каждый съедает 50 граммов. Ничего удивительного в том, что при нынешнем изобилии вкусовые привычки нации поменялись.

Уже пытались приостановить

В 80-х годах XX века уже вводили мораторий на добычу китов. В США создали Международную китобойную комиссию, большинство членов проголосовало за приостановление охоты на млекопитающих. Среди противников моратория — СССР, Исландия, Норвегия и Япония.

В 2010 году под давлением части стран мораторий МКК приостановили — и китобойный промысел существует по сей день.