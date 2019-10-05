Искусство требует средств. Картины Бэнкси растут в цене, пока он рисует бесплатные граффити

Картину Бэнкси Devolved Parliament на аукционе Sotheby’s продали за рекордную для художника сумму в 9,88 миллионов фунтов стерлингов или 12 миллионов долларов. Она стала самой дорогой работой художника. Из автора уличных граффити Бэнкси превратился в настоящую икону современного искусства, чьи работы оцениваются в гигантские суммы. Но не стал ли свободный художник бизнесменом? Как зарабатывает Бэнкси на своем творчестве, разобрался «360».

Бесценные обезьяны

Картина Devolved Parliament («Деградация парламента») представляет собой сатирическое изображение заседание Палаты общин, где вместо людей находятся обезьяны.

Бэнкси нарисовал ее в 2009 году, а через два года ее купил анонимный коллекционер, который решил выставить эту ее на продажу.

После скандала в прошлом году с картиной «Девочка с шаром», когда встроенный в раму шредер наполовину уничтожил картину, аукционный дом первым делом проверил багет.

Однако публика, которая видела картину 10 лет назад заявила об отличиях в сюжете.

Разница в картине за 10 лет

Исчезли лампы, которые освещали парламент. В левом нижнем углу банан в руках обезьяны смотрит вверх в 2009 году, а через 10 лет он уже опущен вниз.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление аукционного дома, картину переделал сам Бэнкси. После продажи полотна в Instagram художника появилась запись, которая цитировала австралийского арт-критика Робера Хьюза.

«Искусство должно делать так, чтобы мы чувствовали себя более ясными и умными. Оно должно давать нам четкое ощущение, которого в ином случае у нас не было бы. Но стоимость произведения искусства сегодня стала частью его функции, его новая роль — висеть на стене и дорожать. Вместо того, чтобы становиться общим достоянием человечества, как книги, искусство становится особенным видом собственности того, кто может себе его позволить. Предположите, что цена каждой стоящей книги в мире составляла бы один миллион долларов, представьте себе, какое бы катастрофическое влияние это оказало бы на культуру».

Бизнес или искусство?

Бэнкси прославился своими незаконными граффити. Но при этом зарабатывал он на принтах — копиях своих рисунков, сделанных через трафарет. Автор статьи в журнале ArtSpace пишет, что с конца 1990-х до 2008 года агентом Бэнкси, который продвигал его работы, был Стив Лазаридес. Он был основателем мастерской Pictures On Walls, которая печатала принты работ уличных художников. Картины, сделанные таким образом, продавались в онлайне.

Источник фото: picturesonwalls.com

«Какой-то идиот из Бристоля пришел в офис после ночного граффити и показал нам, что он умеет. „Может быть, это сработает как принт, — подумали мы. Всего два цвета, как мы можем облажаться?“ Первоначальная цена была 75 фунтов Если бы мы знали тогда, что это признают „любимым произведением искусства Великобритании“, мы бы не поверили», — так на сайте Pictures On Walls говорится о «Девочке с шаром».

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Сегодня такие принты стоят в среднем от 20 до 40 тысяч долларов. Такие данные привел арт-дилер, который занимается продажей современного искусства.

К чести Бэнкси нужно сказать, что он практически не выпускает новых работ, сделанных по трафарету.

Но, если это происходит, то продает он их сам, выставляя на улицах. Так, в 2013 году он выставил свои принты на продажу в Центральном парке Нью-Йорка. В качестве цены он указал 60 долларов. Всего он продал восемь работ. При этом рыночная стоимость каждой картины тогда могла составить 30 тысяч долларов. Сейчас намного больше.

«Бэнкси не работает, как традиционный художник. Он не продает свои работы напрямую через галереи или через выставки. Исключительно в частном порядке, за закрытыми дверями», — заявил один из арт-диллеров.

Таким местом с «закрытыми дверями» оказался сайт Pest Control» — единственная площадка, которая продает работы Бэнкси от самого художника и проверяет уже купленные произведения искусства на подлинность.

Арт-критик пояснил, что таким образом Бэнкси не нужно платить процент дилерам или галереям за продажу работ. Он получает сколько ему нужно. Но после выхода на вторичный рынок работу потом перепродают в несколько десятков раз дороже.

«Вырученные деньги Бэнкси использует для реализации своих проектов», — поделился один из арт-критиков. В качестве примера он привел Dismaland, депрессивный парк.

Даже недавно открытый Бэнкси магазин, где ничего нельзя купить — это только художественная акция, на которую художник явно потратил собственные средства.

Среда современных художников записала Бэнкси в свои ряды, но он не стал принимать их правила игры, а заставил весь художественный мир следовать своим путем. Он не торгует искусством, он продает только то, что уже видел зритель. Граффити видно каждому, а за его просмотр художник не берет денег.