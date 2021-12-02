Искусственная или живая. Как правильно выбрать ель на Новый год

Новый год невозможно представить без ели. Сейчас перед покупателями настолько большой ассортимент, что разбегаются глаза и трудно остановиться на чем-то одном. Как правильно выбрать искусственную или живую ель, чтобы она простояла долго, и не навредить экологии — в материале «360».

Как выбрать искусственную ель

При выборе искусственной ели стоит в первую очередь обратить внимание на ее гарантию. Первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал «360», что некачественная елка каждый год будет требовать утилизации.

Это не совсем экологично. Мы рекомендуем брать елки с пятилетней гарантией, так как такое искусственное дерево может долго прослужить, а вы не являетесь источником дополнительного отхода Элмурод Расулмухамедов.

По словам Расулмухамедова, елка не должна обладать пластиковым запахом, но должна быть при этом гигиеничной. Перед покупкой стоит узнать, нет ли в составе новогоднего дерева искусственных красителей, которые могут испортить атмосферу в квартире.

Экологичная утилизация елки

Когда елка отслужит свой срок, от нее можно избавиться и не навредить природе. Расулмухамедов отметил, что дерево можно сдать на переработку пластиковых отходов в зависимости от того, из какой пластмассы она сделана.

Эксперт напомнил, что переработка пластика сейчас активно развивается в России, поэтому стоит сразу подбирать ели из перерабатываемых материалов.

Другой экологичный вариант — аренда пластиковой елки на нужный срок. Новый сервис позволяет забрать домой на время праздника как живую, так и искусственную елку.

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Как выбрать живую ель

Несмотря на обилие искусственных деревьев, мало кто может отказаться от покупки живой елки, ведь для многих это семейная традиция. Те, кто хочет поставить в дом хвойное дерево, но против нелегальной вырубки, могут обратиться в специализированный магазины и елочные базары. По словам директора компании «Елки.ру» Владислава Пухарева, при выборе нужно проверить свежесть иголок, но не пугаться, если с дерева осыпаются старые сухие иглы. Другой показатель качества — это хороший запах хвои.

Для того чтобы елка не испортилась раньше времени, ее рекомендуют купить за неделю или максимум за 10 дней. Больший период она не сможет простоять.

«Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше, то берите пихту или сосну», — добавил Пухарев.

Сохранение и утилизация

Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков рассказал «360», что живую ель не стоит ставить рядом с батареей, иначе прослужит она недолго. Если же корешок дерева стоит в воде, то туда нужно периодически подливать воду.

Чего точно не стоит делать — так это выбрасывать ель обычным способом. По словам Пешкова, следует воспользоваться сервисами, в которых эковолонтеры по-особому утилизируют дерево.

«Если рядом нет людей, то можно положить ель в дробилку и затем разбросать питательные вещества в виде коры деревьев на газоне для новых поколений растений», — заключил Пешков.