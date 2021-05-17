Искушение рынка. Цены на сахар в России попали в зависимость от спроса за рубежом

Россиян предупредили о резком росте цен на сахар к 2022 году. По мнению экспертов, сложится все: отложенная посевная свеклы, подорожание топлива и упаковки, соглашение о стабилизации цен. А главное — производителю стало выгоднее продавать товар за валюту.

Цены на сахар могут взлететь к 2022 году, когда закончится действие соглашения о стабилизации. Считается, что к возможному подорожанию причастна и погода: холода и дожди отодвинули сев свеклы на юге, а значит, урожай придется собирать в августе, то есть на месяц позже.

В Министерстве сельского хозяйства назвали ситуацию стабильной и заверили, что урожай свеклы в этом году позволит обеспечить потребности внутреннего рынка. Ведомство ожидает, что будет собрано не менее 40 миллионов тонн свеклы. После переработки из нее выйдет около шести миллионов тонн сахара.

В апреле правительство выделило субсидии производителям сахара, чтобы частично компенсировать затраты на изготовление и реализацию продукции. Помощь получили компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на товары. Также в Минсельхозе планируют переключить переработчиков на закупку сырья у Объединенной зерновой компании.

Путь за рубеж

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с «360» пояснил, что цены на сахар в 2022 году будут зависеть от внутренней конъюнктуры. И для начала нужно пройти сезон 2021 года.

«Если производство сахара будет достаточно большое и правительство будет поддерживать в первую очередь внутренний рынок, то тогда оснований для роста цен на сахар просто не будет. У нас спрос у платежеспособного населения не слишком большой и нет серьезных ограничений на внутреннем рынке», — сказал Сафонов.

Но если правительство предпочтет дать возможность производителям и, самое главное, дистрибьютерам сахара отправлять его за рубеж, тогда, скорее всего, будет такая же ситуация, как и с ценами на нефть. По словам эксперта, поставщики будут в первую очередь ориентироваться на экспорт сахара.

«Есть и внутренние предпосылки для роста цен на сахар. В первую очередь это, конечно, подорожание топлива, потому что оно составляет очень большую долю себестоимости, связанную с производством. Во-вторых, это стоимость рабочей силы, поскольку есть определенный дефицит работников сельского хозяйства», — пояснил экономист.

Но главным фактором, по мнению Александра Сафонова, будут те цены, которые складываются за рубежом. Поскольку продуктовая линейка товаров конкурентоспособна, у производителей есть большое искушение поставлять все за границу. Не обойдется и без некоторых спекуляций компаний, которые имеют возможность долгое время хранить продукцию.

Как пояснил эксперт, товар не поставляют на внутренний рынок, а просто придерживают его для экспорта, поскольку это более выгодно. При таких условиях вполне возможен определенный дефицит и рост цен. А подорожание сахара закономерно повлияет на стоимость не только кондитерских изделий, но и других товаров, вплоть до мюсли, соков и сладкой газировки.

Подорожание популярных товаров

Александр Сафонов отметил, что спрос за рубежом — это главный конкурентный фактор для внутренних цен. И эти товары находятся под угрозой после окончания соглашения о стабилизации.

«В прошлом году и в нынешнем правительство накладывало определенные ограничения на экспортные поставки пищевых продуктов, и это, естественно, приводило к стабилизации цен. Но не нужно забывать, что внешняя конъюнктура зависит не только от нас, но и от производителей из-за рубежа», — объяснил экономист.

Он отметил, что достаточно сложно спрогнозировать ситуацию 2022 года хотя бы потому, что посевные будут везде, во всем мире. Снимут локдауны, начнут восстанавливать товарообмен в том виде, в котором он существовал до пандемии. А как это будет сказываться на внешней конъюнктуре, на сегодняшний день никто не знает.