Войну в Карабахе снимали на смартфоны. Ролики с отрезанными головами станут новой искрой конфликта

Отрезанные головы мирных жителей, пытки над пленными солдатами, надругательства над трупами. Такие видео в Нагорном Карабахе снимали солдаты обеих армий, не скрывая своих лиц. Они размещали ролики в открытом доступе. Пока удалось установить имена только двух жертв среди мирного населения.

Два имени

Работавший в Нагорном Карабахе журналист издания The Guardian Эндрю Рот установил имена двоих обезглавленнных азербайджанскими военными мирных жителей. Солдаты снимали все на видео, которое разошлось по Telegram-каналам. По словам тех, кто знал убитых, они не принимали участие в военных действиях.

Первая видеозапись: мужчины в форме, похожей на азербайджанскую, удерживают пожилого человека и ножом отпиливают ему голову.

«Вот как мы мстим — отрубая головы», — говорит голос за кадром.

Источник фото: amnesty.org

Жители села Мадаташен опознали убитого. Они рассказали, что его зовут Геннадий Петросян. В конце 1980-х годов он перебрался в Карабах из Сумгаита. Жил он один. Сын с женой давно уехали в Россию.

Петросян долго не хотел покидать свой дом, когда наконец соседи пытались увезти его силой, он вырвался из машины и пошел обратно.

Староста села Эдуард Айрапетян рассказал, что последний раз Петросян выходил с ним на связь 29 октября. Тогда же он сообщил, что в село вошли азербайджанские военные. Больше он с ним не разговаривал, а потом появилось видео.

Во втором ролике, размещенном в Telegram, двое мужчин в форме азербайджанских военных прижали пожилого мужчину к дереву. Один из солдат достал нож и начал резать шею. Ролик закончился до того, как голова отделилась от тела.

Источник фото: amnesty.org

Трое жителей села Азох заявили, что убитого звали Юрий Асрян. Ему было 82 года.

«Он мало общался с другими. Он просто отказался уезжать», — заявил бывший глава села Георгий Авесян. По его словам, сосед мог вообще не понимать, что происходит.

Сейчас село находится под контролем Баку. Новостей о судьбе пропавшего Юрия Асряна не было до появления кровавого видео.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Артак Бегларян, заявил, что у всего в регионе в ходе военных действий пропали 35 мирных жителей. При этом никакого действия со стороны других стран нет.

«Все хранят молчание и не предпринимают практических шагов. У них есть обязанности и рычаги, чтобы говорить об этом, но пока мы не видим никаких результатов», — сказал он.

Адвокат Сирануш Саакян заявила, что она вместе со своим коллегой Артаком Зейналяном подготовили материалы для заведения уголовного дела по убийству Геннадия Петросяна. Она отметила, что ролики смотреть эмоционально очень тяжело, но они могут стать вещественным доказательством. Она предупредила, что все видео нужно тщательно проверять, чтобы убедиться, что это не подделка.

Саакян заявила, что вместе со своим коллегой подала заявления в Европейский суд по правам человека заявления по 75 делам о жестоком обращении с пленными армянскими солдатами и мирными жителями. По 35 делам есть видеодоказательства.

Военная жестокость

В роликах, которые адвокаты показали журналисту, жителя одного из сел Нагорного Карабаха Камо Манасяна азербайджанские солдаты забивают ногами и угрожают застрелить, если он не скажет, сколько еще армян остались в селе. Его сестра Нора заявила, что не может смотреть это видео. Она ждет, что брат, который сейчас находится в плену вернется домой.

По данным Human Rights Watch, попавшие в плен армянские солдаты подвергались физическому насилию и унижению, которые фиксировались на видео. Их заставляли целовать флаг Азербайджана, прославлять Ильхама Алиева и ругать Пашиняна.

Сергей Мартиросян потерял связь со своим 21-летним сыном Михаилом после 17 октября. Почти через неделю в Telegram Сергей нашел видео, где его сын с семью другими пленными солдатами лежит связанный с закрытыми глазами на земле. Азербайджанские военные били всех ногами и кололи металлическим стержнем.

По официальным данным в Азербайджане сегодня находятся несколько десятков военнопленных. В Армении количество иностранных солдат меньше, но там в плену находятся не менее трех иностранных наемников.

Расследование военных преступлений

Гуманитарная организация Amnesty International заявила о военных преступлениях со стороны армий Азербайджана и Армении. Правозащитники проанализировали 22 ролика с внесудебными казнями, жестоким обращением с военнопленными, а также осквернением трупов солдат противника.

Видео появились в частных аккаунтах и ​​группах Telegram в течение последних трех недель. Подлинность записей подтверждает цифровая проверка. Нарушения были, как со стороны вооруженных сил Армении, где на роликах солдат отрезал ухо мертвому военному из Азербайджана, а другой труп тащили на веревке. В других роликах солдаты из Баку отрезали головы и издевались над пленными, требуя оговорить свое правительство.

«Безнравственность и отсутствие человечности, запечатленные в этих видео, демонстрируют намерение причинить окончательный вред и унижение жертвам, что является явным нарушением международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Организация потребовала от властей Армении и Азербайджана провести расследования и установить виновных, включая командиров, которые потворствовали этим преступлениям.

Особую опасность у правозащитников вызывает тот факт, что ролики продолжают появляться уже после подписания договора о прекращении военных действий, что только разжигает ненависть двух народов друг к другу.

В ноябре Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о начале расследования военных преступлений в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Полиция арестовала двух солдат, которые надругались над телами погибших армянских солдат и еще двоих за разрушение надгробий на кладбищах. Видео своих «подвигов» они выкладывали в открытый доступ. Про уголовные дела за убийство мирных жителей официально не известно.

Журналист The Guardian связался с пресс-секретарем Комиссара Совета Европы по правам человека. Но там ему заявили, что только получили видео и другие материалы по делам. Перед публичным заявлением Комиссар намерен посетить регион.