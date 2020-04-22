Глупо и по-американски. Иски против Китая из-за пандемии сравнили с холодной войной

Чиновник Эрик Шмитт обвинил власти Китая в сокрытии информации о распространении вируса и отрицании факта, что он передается от человека к человеку. Также генпрокурор Миссури считает, что Пекин преследовал врачей, рассказывавших о COVID-19. Так руководство государства якобы позволило заразиться миллионам людей, что привело к пандемии.

Теперь штат Миссури требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Иск подали к правительству КНР, коммунистической партии страны, чиновникам и ведомствам Китая.

Кто еще обвиняет Китай?

США не первый раз обвиняют Китай в связи с коронавирусом. В марте Дональд Трамп заявил о несвоевременном информировании Пекином мирового сообщества о вспышке COVID-19. По мнению главы Вашингтона, лучше бы руководители государств узнали о проблеме на несколько месяцев раньше. В начале апреля разведка США представила Белому дому некий секретный доклад. В нем — данные о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии в стране.

Тем временем в Нью-Йорке подали иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обвинения схожие — сокрытие информации и неверные действия по предотвращению пандемии. А скандальный американский адвокат Ларри Клейман, считающий вирус «биологическим оружием», уже подал в суд на Китай.

На волне американских исков разобраться юридически с КНР решил и Израиль. Местная организация «Герцлия — в защиту своих граждан» направила жалобу в суд Тель-Авива. Цена вопроса — 100 миллиардов шекелей (27,4 миллиарда долларов). Именно такую сумму, по версии израильтян, им должны китайцы.

Претензии к Китаю высказывают не только целые страны, но и отдельные предприниматели. Так, отель на итальянском курорте Кортина-д`Ампеццо подал в суд на китайское министерство здравоохранения. Гостиница понесла серьезный ущерб из-за пандемии и хочет, чтобы Пекин ответил за это. Ведь, по мнению руководителей, Китай не предпринял необходимые проверки при вылете пассажиров из своих аэропортов, что и привело к огромному ущербу для итальянского туризма.

Почему Китай?

При этом все еще неизвестно, кто несет ответственность за появление вируса. В Ухане есть французская лаборатория. Возможно, болезнь пришла именно из нее. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Дэниел Уорнер.

Почему Китай? Это все напоминает времена холодной войны. Только тогда во всем был виноват СССР. Теперь же — Китай. Это глупо. Подать в суд — это так по-американски. С таким же успехом можно подать в суд на Дональда Трампа. Можно сказать, что он также сделал недостаточно для борьбы с вирусом Дэниел Уорнер политолог.

По словам собеседника, сейчас все просто хотят найти виновного, обвинить кого-то конкретного. Это самое простое. Однако именно КНР производит маски, в которых сейчас все нуждаются. Более того, китайская экономика — вторая по величине в мире. Китайцы «держат» почти все американские доллары. Поэтому после окончания пандемии вряд ли хоть какие-то страны реально наложат санкции на Китай, считает Уорнер.

«Посмотрите, сколько денег Китай инвестировал в Европу. Если Европа начнет играть в эту игру, обвиняя во всем Китай, то китайцы просто скажут: „Хорошо, тогда мы забираем свои деньги из ваших стран и не будем ничего строить“. Это просто политическая пропаганда. Не так давно мы говорили, что во всем виновата Россия. Теперь обвиняем Китай», — заключил собеседник «360».