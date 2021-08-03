Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам. Они напомнят миру об источнике проблем полуострова

Крым собирается предъявить Украине иски за организацию пяти блокад. Речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах. По предварительным оценкам, сумма ущерба — 1,47 триллиона рублей. Выиграть эти дела Крыму не дадут, уверены политологи. Однако иски необходимы для прекращения блокад, да и для напоминания всему миру о том, кто является истинной причиной проблем полуострова.

О планах Крыма сообщил РИА «Новости» председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — подчеркнул он.

Трофимов отметил, что иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать уже осенью.

Напоминание миру о реальном источнике проблем

Рассчитывать на победу в суде Крыму не стоит, сказал в разговоре с «360» донецкий политолог, публицист Владимир Корнилов. По его словам, разбирать дела будут европейские суды, которые занимают определенную политическую позицию.

Рассчитывать на неангажированное решение суда не имеет никакого смысла. <…> Но подобные иски нужно постоянно подавать во все международные инстанции! Поднимать эту тему на всех международных площадках — от ООН до мелких форумов и ассамблей. Чтобы не забывал весь мир, как относятся к Крыму и крымчанам Владимир Корнилов.

Собеседник «360» подчеркнул, что украинская сторона зачастую льет крокодиловы слезы на публике, говоря о якобы бедных гражданах Украины в Крыму, к которым плохо относятся.

«Все эти иски можно назвать политическим ходом. Но они в первую очередь нужны для того, чтобы привлекать внимание мировой общественности к тому, кто на самом деле создает проблемы в Крыму. Уж точно не Россия», — подчеркнул политолог.

Иски могут помочь прекратить блокаду

О том, что получить компенсацию от Украины по этим искам маловероятно, заявил «360» и кандидат политических наук Сергей Марков. При этом он уверен, что эти дела могут помочь прекратить блокаду.

Подача исков о компенсации, конечно, не будет принята международными судами. <...> Но дело не только в этом. <…> Иски призваны прорвать информационную блокаду и показать, что отношение Украины к Крыму отличается от отношения большинства других стран к территориям, которые покинули их Сергей Марков.

Также, по словам собеседника «360», иск призван подчеркнуть некое противоречие в заявлениях украинской стороны.

«Если крымчане решили сами уйти от Украины, проявили волю, то почему говорят об аннексии? Этот информационный балаган призваны подчеркнуть такого рода иски», — пояснил Марков.

Украина платить не будет

Даже в случае победы Крыма Украина не станет компенсировать потери, уверен другой собеседник «360» — сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Он отметил, что украинская сторона не платит даже по заключенным контрактам.

«Но то, что иск подать надо, это правильно. Может, даже не от Крыма, а от России, ведь Крым — это субъект РФ, поэтому Россия сама может подать иск. Думаю, что этот иск будет рассматриваться. Понятно, что его блокировать будут, но подать надо. На то и щука, чтобы карась не дремал. Надо подавать, чтобы они остановились и думали о последствиях. Рано или поздно за все придется платить. И за то, что они натворили в Крыму», — пояснил Джабаров.

Он считает, что в свое время все это может сыграть решающую роль. Именно поэтому почву подготавливать следует сейчас.

Проблемы Крыма с водой

Проблемы с пресной водой начались в Крыму после 2014 года. Тогда полуостров воссоединился с Россией и Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал.

Снабжение Крыма водой происходит через водохранилища естественного наполнения, а также подземные источники. Однако в 2020 году они сильно обмелели, кое-где даже пришлось ограничить подачу воды.

Сейчас острого дефицита нет, власти уже подготовили комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это выделили порядка 50 миллиардов рублей. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора. Его построили специально для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек. Когда система заработает на полную, эта цифра увеличится до 100 тысяч. Также продолжается работа по поиску новых подземных запасов. Так, этим летом под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.

«Очень позитивные данные. <…> Это так называемые Палео-Дон и Палео-Кубань. Бывшие реки, которые много тысяч лет назад текли по территории Азовского моря до того, как поднялся уровень Мирового океана. Там сосредоточились очень большие запасы пресной воды», — отметил Марков.

По его словам, в ближайший год поставки пресной воды оттуда должны наладить. Так закроют потребности полуострова.