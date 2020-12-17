Британцы начали искажать историю Второй мировой еще до ее окончания. СВР опубликовала секретные документы

С весны 1945 года Великобритания не оставляла попыток переписать историю Второй мировой войны. Уже тогда в документах советских спецслужб, секретных шифрованных телеграммах, передавали, что недавние союзники стараются скрыть заслуги СССР в этой победе и готовятся к противостоянию. Этот и многие другие факты обнародовала Служба внешней разведки России (СВР).

Цензура Великобритании

Служба внешней разведки России опубликовала ряд исторических документов, подтверждающих, что Великобритания уже в 1945 году с помощью цензуры пыталась скрыть заслуги СССР в победе над нацизмом. Это смело можно называть началом холодной войны.

Прежде всего, цензура касалась местной прессы, в том числе и в бывших колониях, следует из рассекреченных документов, в частности из шифртелеграммы в Москву от разведчика из Каира Павла Журавлева под оперативным псевдонимом «Макар». Он рассказывал о том, что в Египте после новостей о победах Красной армии и взятии Берлина стало очевидно, что Британия разворачивает политическую войну против СССР.

«Взятие Берлина и другие победы Красной армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место как фактам, не имеющим серьезного значения. События на Западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны», — писал Журавлев.

В частности, британцы блокировали любые сообщения в прессе о ливанских манифестациях в честь взятия Берлина советской армией.

Амбиции США

Во вновь открывшихся документах есть информация и о позиции Соединенных Штатов Америки. По данным рассекреченной шифртелеграммы из Нью-Йорка, президент Франклин Рузвельт еще в 1942 году планировал прекратить войну в Европе, чтобы лидерство в послевоенное время перешло от Англии и СССР к США.

«Рузвельт считает, что может контролировать политику этих обеих стран (Великобритании и СССР — прим. ред.). <…> План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость [от] экономической помощи Америки. Рузвельт [в] своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот», — говорится в документе.

Связи с Гитлером

Из Лондона в Москву пришло сообщение о том, что американские войска захватили немецкие архивы, а в руках у британцев оказались архивы Гитлера.

«Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно о[б] их контакте с Гитлером», — говорится в документах.

В политических кругах Швеции, судя по рассекреченной шифртелеграмме из Стокгольма, были получены документы о переговорах рейхсмаршала Германа Геринга с Великобританией и США. Мир готовы были заключить при условии того, что Германия получит контроль над Европой и европейской частью СССР, «Франция как великая держава существовать не будет», Британская империя сохранит все свои колонии.