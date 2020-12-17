facebook_pixel
    17 декабря 2020, 14:11

    Британцы начали искажать историю Второй мировой еще до ее окончания. СВР опубликовала секретные документы

    Татьяна Струкова

    С весны 1945 года Великобритания не оставляла попыток переписать историю Второй мировой войны. Уже тогда в документах советских спецслужб, секретных шифрованных телеграммах, передавали, что недавние союзники стараются скрыть заслуги СССР в этой победе и готовятся к противостоянию. Этот и многие другие факты обнародовала Служба внешней разведки России (СВР).
    Британцы начали искажать историю Второй мировой еще до ее окончания. СВР опубликовала секретные документы

    Цензура Великобритании

    Служба внешней разведки России опубликовала ряд исторических документов, подтверждающих, что Великобритания уже в 1945 году с помощью цензуры пыталась скрыть заслуги СССР в победе над нацизмом. Это смело можно называть началом холодной войны.

    Прежде всего, цензура касалась местной прессы, в том числе и в бывших колониях, следует из рассекреченных документов, в частности из шифртелеграммы в Москву от разведчика из Каира Павла Журавлева под оперативным псевдонимом «Макар». Он рассказывал о том, что в Египте после новостей о победах Красной армии и взятии Берлина стало очевидно, что Британия разворачивает политическую войну против СССР.

    «Взятие Берлина и другие победы Красной армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место как фактам, не имеющим серьезного значения. События на Западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны», — писал Журавлев.

    В частности, британцы блокировали любые сообщения в прессе о ливанских манифестациях в честь взятия Берлина советской армией.

    Амбиции США

    Во вновь открывшихся документах есть информация и о позиции Соединенных Штатов Америки. По данным рассекреченной шифртелеграммы из Нью-Йорка, президент Франклин Рузвельт еще в 1942 году планировал прекратить войну в Европе, чтобы лидерство в послевоенное время перешло от Англии и СССР к США.

    «Рузвельт считает, что может контролировать политику этих обеих стран (Великобритании и СССР — прим. ред.). <…> План Рузвельта обезвредить и парализовать СССР рассчитан на истощенность его и зависимость [от] экономической помощи Америки. Рузвельт [в] своих интересах настраивает англичан против русских и наоборот», — говорится в документе.

    Связи с Гитлером

    Из Лондона в Москву пришло сообщение о том, что американские войска захватили немецкие архивы, а в руках у британцев оказались архивы Гитлера.

    «Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно о[б] их контакте с Гитлером», — говорится в документах.

    В политических кругах Швеции, судя по рассекреченной шифртелеграмме из Стокгольма, были получены документы о переговорах рейхсмаршала Германа Геринга с Великобританией и США. Мир готовы были заключить при условии того, что Германия получит контроль над Европой и европейской частью СССР, «Франция как великая держава существовать не будет», Британская империя сохранит все свои колонии.