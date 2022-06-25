«Искандеры» для Белорусии и решения по Союзному государству. Главное из переговоров Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран подняли тему Союзного государства, а также обсудили вопрос передачи Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М». В конце встречи они договорились поставлять больше удобрений на международный рынок. Главное из переговоров президентов — в материале «360».

Передача «Искандеров»

Во время встречи с Лукашенко в Петербурге Путин заявил, что Россия передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М».

«Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский лидер.

Его белорусский коллега попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он пояснил, что его очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

«Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — обратился Лукашенко к Путину.

Президент России ответил, что зеркально отвечать не стоит, так как в этом нет необходимости. При этом он согласился, что нужно позаботиться о вопросе обеспечения безопасности обеих стран. Путин предложил дооборудовать штурмовики Су-25, находящиеся на вооружении Белоруссии.

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Как пояснил «360» политолог и журналист Юрий Светов, Лукашенко может просить что угодно, в том числе и ядерное оружие, так как его страна не связана такими обязательствами, которыми связана Россия как ядерная держава.

«Мы подписали договор о нераспространении ядерного оружия, мы этого договора четко придерживаемся. Если мы передаем ядерное оружие Белоруссии, то это означает, что мы этот договор нарушаем», — отметил он.

По словам политолога, комплексов «Искандер-М» будет Белоруссии достаточно для купирования тех угроз, которые она сейчас ощущает со стороны своих соседей.

Белоруссия находится на границе с такими странами, как Украина, Польша, Литва, которые сейчас демонстрирует агрессивную враждебность по отношению к России, поэтому мы действительно заботимся о том, чтобы не произошло ударов с этих направлений Юрий Светов политолог

Также он добавил, что в рамках Союзного государства в России есть право заниматься вопросами безопасности Белоруссии. При этом России должно быть все равно на мнение других стран.

«Мы должны действовать так, как мы считаем нужным, но в рамках тех правил, которые установлены подписанными нами договорами», — заключил политолог.

Союзное государство

Как заявил российский президент, все вопросы по Союзному государству уже согласованы.

«В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей», — сообщил Путин.

Но процесс выполнения не будет быстрым, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это все-таки непростой вопрос, потому что это он не только политический. Раз ведомства согласовали, то политический этап пройден, но остался еще правовой этап, потому что углубленная интеграция предполагает определенные изменения в конституциях обеих стран», — пояснил он «360».

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Эксперт добавил, что на реализацию уйдет не год, но несколько месяцев точно. С ним согласился Светов, который назвал непростым создание Союзного государства между двумя столь разновеликими странами.

Транзит через Калининградскую область

На переговорах Лукашенко поднял тему прекращения транзита товаров через Калининградскую область. Он заявил, что действия властей Литвы недопустимы в современном мире и походят на объявление войны.

«То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Белоруссию в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны», — сказал президент.

Такое объявление войны Журавлев счет довольно подлым, так как Литва не собирается воевать с Россией. Страна надеется лишь на защиту со стороны НАТО.

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«В моей юности бывали такие хулиганы, которые бегали за сильными парнями и от их имени хамили окружающим в надежде, что сильный партнер их защитит. Вот действия Литвы такого плана», — привел пример Дмитрий Журавлев.

Он предложил России подумать об адекватном экономическом ответе, так как в Литву тоже поступают транзитные товары. Такой вид торговли всегда был для стран Прибалтики одним из основных источников дохода. Политически запугивать Литву бессмысленно, а экономические меры могут быть эффективны.

Подергать за кошелек для них будет чувствительно, Страна маленькая и не ахти какая богатая, ничего своего собственного у нее нет, живет за счет транзита. Если его перекрыть, они с нами не помирятся, так как они нас ненавидят, но их чувства будут еще более грустными, чем наши. Вреда мы им принесем больше, чем они нам Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем

Поставка удобрений

Последним обсуждаемым вопросом на переговорах была поставка удобрений на мировой рынок. Путин заявил, что Россия находится по этой теме в тесном контакте с ООН. Он предложил Лукашенко объединить усилия для того, чтобы помочь партнерам. Белорусский лидер сообщил, что минеральные удобрения уже начали грузить в порту Ленинградской области.

«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», — сказал он.

Президенты договорились увеличить объемы поставок на мировой рынок. При этом Путин заявил о необходимости проговорить все связанные с логистикой детали.