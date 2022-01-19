«Искали преступника, а нашли жертву». Семью Анны Франк мог выдать нацистам еврейский нотариус — он спасал своих родных
Экс-агент ФБР Пэнкок: семью Анны Франк мог выдать нацистам нотариус Ван ден Берг
Ученые выяснили имя человека, который мог выдать семью Анны Франк нацистам. Они считают, что доносчиком был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг. Причем он мог и не знать, чьи именно адреса передавал гитлеровцам. На такой шаг мужчина пошел, чтобы спасти от смерти собственных родственников.
Новое расследование
На протяжении последних десятилетий ученые и историки пытаются узнать, кто выдал семью Анны Франк нацистам. Полиция проводила расследования в 1948 и 1963 годах, но так и не смогла найти ответ. Еще раз взглянуть на дело решил режиссер-документалист Тейс Байенс. Он собрал исследовательскую группу во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком.
Специалисты приступили к работе в 2016 году, сообщило издание The New York Post. Около 20 историков, криминалистов, психологов и журналистов провели шесть лет, изучая различные записи, фотографии и письма. В расследовании они использовали искусственный интеллект и другие современные технологии. Также специалисты посещали дом, где жила семья Франк.
«Мы рассматривали более 30 подозреваемых по 20 различным сценариям, оставив один сценарий, который мы предпочитаем называть наиболее вероятным», — заявил Байенс.
При этом он добавил, что найти неопровержимые доказательства не удалось. Однако ученые пришли к выводу, что доносчиком мог быть еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг.
«Искали преступника, а нашли жертву»
Ван ден Берг жил в Амстердаме и умер в 1950 году. Мужчина работал в учрежденном оккупационными властями Еврейском совете. После роспуска совета его членов отправили в лагеря, но туда не попал ни один из близких родственников Ван ден Берга. Исследователи предположили, что у нотариуса мог быть какой-то рычаг давления на гитлеровцев.
Важным элементом нового расследования стала анонимная записка, доставленная Отто Франку после Второй мировой войны. В сообщении Ван ден Берга назвали человеком, который сдал семью Франков немецким оккупантам.
В 2018 году эксперты нашли копию записки. Ее автор утверждал, что у нотариуса был список адресов укрывающихся евреев. Ван ден Берг передавал списки нацистам, чтобы спасти собственную семью от смерти. Причем он мог и не знать, кто именно жил по этим адресам.
«Мы искали преступника, а нашли жертву», — отметил Байенс.
По его словам, действия нотариуса говорят о том, что зверства нацистского режима доводили людей до отчаянной точки, когда им приходилось идти друг против друга. Исследователи полагают, что Отто специально не стал раскрывать имя доносчика.
«Он знал, что Арнольд Ван ден Берг был евреем, в этот период после войны антисемитизм все еще был распространен. Так что, возможно, он просто чувствовал, что если снова поднимет этот вопрос, то это только подольет масла в огонь», - сказал Пенкок.
Дом-музей Анны Франк, предоставивший следователям доступ к своему архиву, назвал гипотезу экспертов захватывающей.
«Я не думаю, что мы можем сказать, что тайна теперь раскрыта. Я думаю, что это интересная теория, которую выдвинула команда», — заявил директор музея Рональд Леопольд.
Он добавил, что гипотеза заслуживает дальнейших исследований.
История Анны Франк
Анна Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте-на-Майне. После прихода к власти Адольфа Гитлера семья бежала из Германии в Нидерланды. Когда страну оккупировали нацисты, Франкам пришлось скрываться.
Утром 4 августа 1944 года в убежище семьи нагрянули полицейские и гестаповцы. В течение двух лет Анна вместе с сестрой, родителями и другими евреями пряталась к пристройке, к которой вела секретная лестница, спрятанная за книжным шкафом.
После доноса восемь человек отправили в концентрационные лагеря. Выжить удалось только отцу Анны Франк. После Холокоста он разрешил опубликовать дневник своей младшей дочери. Первую запись в своем дневнике 13-летняя девочка сделала летом 1942 года. Она стала записывать не только свои мысли, но и подробности преследования евреев.
«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи. Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход», — писала она.
Книга стала одной из самых читаемых в мире. Ее перевели более чем на 70 языков. Рукопись Анны Франк легла в основу фильмов и театральных постановок.