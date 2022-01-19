Ученые выяснили имя человека, который мог выдать семью Анны Франк нацистам. Они считают, что доносчиком был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг. Причем он мог и не знать, чьи именно адреса передавал гитлеровцам. На такой шаг мужчина пошел, чтобы спасти от смерти собственных родственников.

Новое расследование

На протяжении последних десятилетий ученые и историки пытаются узнать, кто выдал семью Анны Франк нацистам. Полиция проводила расследования в 1948 и 1963 годах, но так и не смогла найти ответ. Еще раз взглянуть на дело решил режиссер-документалист Тейс Байенс. Он собрал исследовательскую группу во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком.

Специалисты приступили к работе в 2016 году, сообщило издание The New York Post. Около 20 историков, криминалистов, психологов и журналистов провели шесть лет, изучая различные записи, фотографии и письма. В расследовании они использовали искусственный интеллект и другие современные технологии. Также специалисты посещали дом, где жила семья Франк.

Источник фото: wikipedia.org

«Мы рассматривали более 30 подозреваемых по 20 различным сценариям, оставив один сценарий, который мы предпочитаем называть наиболее вероятным», — заявил Байенс.

При этом он добавил, что найти неопровержимые доказательства не удалось. Однако ученые пришли к выводу, что доносчиком мог быть еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг.

«Искали преступника, а нашли жертву»

Ван ден Берг жил в Амстердаме и умер в 1950 году. Мужчина работал в учрежденном оккупационными властями Еврейском совете. После роспуска совета его членов отправили в лагеря, но туда не попал ни один из близких родственников Ван ден Берга. Исследователи предположили, что у нотариуса мог быть какой-то рычаг давления на гитлеровцев.

Важным элементом нового расследования стала анонимная записка, доставленная Отто Франку после Второй мировой войны. В сообщении Ван ден Берга назвали человеком, который сдал семью Франков немецким оккупантам.

В 2018 году эксперты нашли копию записки. Ее автор утверждал, что у нотариуса был список адресов укрывающихся евреев. Ван ден Берг передавал списки нацистам, чтобы спасти собственную семью от смерти. Причем он мог и не знать, кто именно жил по этим адресам.

«Мы искали преступника, а нашли жертву», — отметил Байенс.

По его словам, действия нотариуса говорят о том, что зверства нацистского режима доводили людей до отчаянной точки, когда им приходилось идти друг против друга. Исследователи полагают, что Отто специально не стал раскрывать имя доносчика.

Источник фото: wikipedia.org

«Он знал, что Арнольд Ван ден Берг был евреем, в этот период после войны антисемитизм все еще был распространен. Так что, возможно, он просто чувствовал, что если снова поднимет этот вопрос, то это только подольет масла в огонь», - сказал Пенкок.

Дом-музей Анны Франк, предоставивший следователям доступ к своему архиву, назвал гипотезу экспертов захватывающей.

«Я не думаю, что мы можем сказать, что тайна теперь раскрыта. Я думаю, что это интересная теория, которую выдвинула команда», — заявил директор музея Рональд Леопольд.

Он добавил, что гипотеза заслуживает дальнейших исследований.

История Анны Франк

Анна Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте-на-Майне. После прихода к власти Адольфа Гитлера семья бежала из Германии в Нидерланды. Когда страну оккупировали нацисты, Франкам пришлось скрываться.

Утром 4 августа 1944 года в убежище семьи нагрянули полицейские и гестаповцы. В течение двух лет Анна вместе с сестрой, родителями и другими евреями пряталась к пристройке, к которой вела секретная лестница, спрятанная за книжным шкафом.

После доноса восемь человек отправили в концентрационные лагеря. Выжить удалось только отцу Анны Франк. После Холокоста он разрешил опубликовать дневник своей младшей дочери. Первую запись в своем дневнике 13-летняя девочка сделала летом 1942 года. Она стала записывать не только свои мысли, но и подробности преследования евреев.

Источник фото: wikipedia.org

«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи. Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход», — писала она.

Книга стала одной из самых читаемых в мире. Ее перевели более чем на 70 языков. Рукопись Анны Франк легла в основу фильмов и театральных постановок.