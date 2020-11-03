В Вологде 1 ноября появилась урна с надписью «пень имени Памфиловой» и кованной урной с прорезью для бюллетеней. Ее установил местный фейковый персонаж, псевдодепутат Олег Графинов. Глава Центризбиркома отнеслась к арт-объекту с юмором, но вскоре он исчез. Власти города утверждают, что его не убирали.

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», Графинов является аналогом появившегося в Уссурийске депутата-правдоруба Наливкина.

Вологодская инсталляция является прямой отсылкой к минувшим выборам. Как напомнило РИА «Новости», Элла Памфилова называла голосование вне помещений, связанное с коронавирусом, «голосованием на пеньке». Она пообещала, что внимание к таким участкам усилится.

Позже в соцсетях появились фотографии голосования на детских площадках, на скамейках у подъездов и на срубленных деревьях. ЦИК провела «масштабное расследование». Реальными оказались только три «пенька для голосования», остальные объявили фейковыми.

Источник фото: «ВКонтакте»

Между тем, в Вологде пень «имени Памфиловой» демонтировали. Глава ЦИК сообщила агентству, что сожалеет об его исчезновении.

«Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом», — сказала Памфилова.

О том, что не стала бы настаивать на демонтаже пня она сообщила и изданию «Подъем».

«Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество, я его приветствую. Замечательно! Это наша Россия. Не вижу ничего плохого. Чем чище будут наши улицы, тем лучше, даже таким образом», — подчеркнула глава ЦИК.

Сначала вологжане заподозрили в демонтаже арт-объекта местную администрацию. Но мэр города Сергей Воропанов заявил «Подъему», что ему креативная инсталляция понравилась, и уничтожать ее он не распоряжался.

«Арт-объекты — это хорошо для города, горожан и наших гостей. Творчество и креатив. У меня нет информации о том, кто его убрал», — сообщил мэр Вологды.

В команде псевдодепутата Графинова также сообщили, что не убирали урну.

«Мы ее не убирали. Пропажу заметили вчера вечером», — заявили активисты.

Возможно, они лукавят, или арт-объект снесли местные коммунальщики, решив предугадать желание властей. Не исключено, что урну присвоил какой-нибудь ценитель уличных инсталляций. Но власти Вологды с потерей не смирились, сейчас урну ищут представители экстренных служб и полицейские со служебными собаками.