Астероид 2020 CD3 стал новым мини-спутником Земли. Это временное явление, хотя все равно любопытно, как он вообще оказался на орбите нашей планеты. И ученые думают — это настоящий астероид или все-таки космический мусор? Ответов пока нет. И, возможно, они вообще не появятся, ведь 2020 CD3 скоро покинет околоземное пространство. О крошечном квазиспутнике Земли, который проведет с планетой еще несколько лет — в материале «360».

Астероид 2020 CD3 привязался к Земле ненадолго. Его размер около метра, а относится он к группе стероидов Амуров или Аполлонов. Объект признали квазиспутником Земли, чья особенность — необычная орбита, которая позволила считать тело временным естественным спутником Земли.

Когда речь идет о спутниках, принято представлять их как МКС — то есть это тело, которое летает по круговой орбите. Однако 2020 CD3 летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко.

Космос продолжает удивлять даже в 2020 году, когда Илон Маск уже вовсю готовится к полету на Марс. Новый спутник Земли 2020 CD3 наблюдали всего несколько дней, но сейчас он удалился от Земли, лишив ученых предмета исследования.

Российский астроном Денис Денисенко в беседе с «360» объяснил, в чем особенность небесного тела и на какие вопросы ученые пытаются найти ответы.

Это уникальный объект. Он был открыт в начале февраля 2020 года и наблюдался очень короткое время, потому что он очень маленький, размером около одного метра, и у него орбита привязана к орбите Земли. Похоже, что он движется на какой-то высокоапогейной орбите, то есть подлетает к Земле на несколько десятков тысяч километров, а потом улетает чуть ли не за миллион — дальше Луны Денис Денисенко.

Денисенко отметил, что в таком форме тело живет уже как минимум два года. Точную дату рождения ученые назвать не могут, так как нет возможности «отмотать орбиту». То есть рассчитать траекторию объекта с учетом притяжения Луны, Земли и других планет на несколько лет назад, чтобы вычислить, когда 2020 CD3 вошел в систему Земля-Луна, либо когда был запущен с поверхности Земли (в случае, если это искусственный спутник — какой-то внезапно появившийся мусор, оставшийся после крушения старого космического корабля, запущенного с Земли). Денисенко отметил, что 2020 CD3 точно не обрывок термоизоляции или кусок мусора, а достаточно твердый и крепкий объект.

Специалист согласился, что 2020 CD3 можно назвать временным естественным спутником Земли, потому что пока не доказано, что это объект, запущенный с Земли. Кроме того, по словам Денисенко, спутником Земли можно назвать любой объект, который регулярно возвращается к нашей планете.

Если же ученые докажут, что это естественный спутник, то есть камень, тогда следует задуматься: если Земля смогла захватить тело размером один метр, то значит может сделать то же самое с объектом размером 100 метров и больше.

По словам Денисенко, случай с 2020 CD3 уникальный.

За 20 лет было два таких случая. Первый случай — объект совершил 2,5 оборота вокруг Земли и улетел опять в околосолнечное пространство. А так, чтобы на два года оказался спутником, такое произошло впервые. Пока у нас искусственные спутники оказывались на орбите Земли, не считая Луны Денис Денисенко.

Уникальность 2020 CD3 заключается и в том, что на него действует притяжение сразу трех космических тел — Земли, Луны и Солнца. Именно поэтому его орбита такая необычная. Но такая загадочность имеет и негативные последствия — когда-нибудь спутник так близко подойдет к Луне, что она вышвырнет его за пределы орбиты Земли и отправит в межпланетное пространство. Второй вариант — Луна как-то затормозит его и развернет, направив в Тихий океан.

Предсказать дату этого события невозможно, но Денисенко пошутил, что если он летает два года, то через такое же время покинет нас.