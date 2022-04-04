Год назад россиянка вышла из дома и пропала без следа. Ее близкие указали на странности дела

Жительницу Рязани Елену Логунову не могут найти десятый месяц. Мать подозревает мужа дочери — отношения с ним у пропавшей не ладились уже довольно давно, она даже хотела разводиться. Более того, супруг и его семья не захотели участвовать в поисках Логуновой и делали много странных заявлений, природа которых до сих пор остается загадкой для матери Елены.

Елена Логунова, 26-летняя жительница Рязани, пропала 25 июля 2021 года. Утром того дня она поговорила по телефону со своей мамой Натальей Кошелевой, рассказала, что плохо спала, потому что у младшей дочки болел живот. Около 15:00 она уложила детей спать, вышла в магазин и больше не вернулась.

Так историю представил муж Елены Логуновой Александр. Он якобы остался сидеть с детьми, а жена, по его словам, «ушла за шмотками». С тех пор Логунову никто не видел — ее не нашли ни живой, ни мертвой, и никаких подсказок относительно ее местонахождения так и не появилось.

Недочеты расследования

У матери пропавшей Елены Логуновой есть большие претензии к следствию. По словам адвоката Натальи Кошелевой Максима Калинова, в первые дни после исчезновения правоохранители медлили и не начинали необходимые следственные действия — делом якобы никто не занимался два месяца. Из-за этого, уверен адвокат, могли быть утрачены важные доказательства.

Елена Логунова пропала. С собакой кинолог пришел только спустя двое-трое суток, осмотр тоже провели спустя какое-то время. То есть никто, наверное, не верил, что совершилось преступление. Те действия, которые должны были выполнить оперативники и следователи по горячим следам, не были произведены Максим Калинов.

Большое количество косвенных улик, по словам Натальи Кошелевой, указывает именно на причастность мужа Логуновой к ее исчезновению. Но по российскому законодательству этого недостаточно, чтобы предъявить обвинение.

В том, что Елена Логунова убита, у Максима Калинова сомнений нет. По его словам, все остальные версии уже отработаны. Того же мнения придерживается и мать пропавшей.

«Мы рассматривали версии, что, может быть, Лена куда-то ушла, что кто-то ее похитил, может, плохо ей где-то стало. Мы объездили много больниц, моргов, <…> все торговые центры, может, где-то ей плохо стало, потеряла сознание. Сразу на мужа в этой горячке в первый день мы не могли подумать», — рассказала она «360».

Муж под подозрением

Найти Елену Логунову не смогли ни следователи, ни экстрасенс, к которому обратился адвокат ее родителей. По мнению медиума, женщина так и не вышла из своего подъезда — ее якобы убили два близких человека, а затем сожгли, рассказал «360» Максим Калинов.

Отчаявшаяся семья также нанимала частного сыщика Екатерину Шумякину. По ее информации, машина Логунова в день исчезновения супруги кружила по городу, в районе кладбища. Однако официального подтверждения эта информация не получила, а адвокат Александра Иван Беззубцев заявил сайту kp.ru, что биллинг, по которому якобы отследили перемещения его подзащитного, фальшивый. Тем не менее, рассказала Кошелева, главный подозреваемый в деле — супруг Елены Логуновой Александр.

«Есть ряд несостыковок. Например, что в день исчезновения Елена ушла из дома, а буквально через три часа он пошел подавать заявление в полицию. Хотя любой нормальный человек подождал бы до ночи или до утра. То есть вместо того, чтобы звонить супруге, он пошел в полицию, а одновременно стал раз 20 звонить своей маме. А жене ни одного сообщения не отправил», — рассказал Калинов.

Наталья Кошелева уверена, что с ее дочерью расправился именно муж, возможно, с помощью кого-то из родственников. Отношения у пары, по словам матери пропавшей, в последнее время не ладились. После рождения второй дочки семья Александра стала принимать очень активное участие в жизни супругов. Все разговоры с Еленой Александр якобы потом обсуждал с мамой, что сильно раздражало жену.

Александр очень близок с матерью. Своего мнения у него нет, все решения, которые принимались у Лены с Александром, он обсуждал со своими родителями. Поэтому здесь очень много получается разногласий между мужем и женой, что привело к тому, что начались скандалы, ругань, и Лена подумала о разводе Наталья Кошелева.

При этом никаких действительно тревожных признаков, которые могли бы навести на мысли о том, что супружеская жизнь Елены и Александра кончится убийством, по словам Натальи Кошелевой, не было. Правда, уже позднее, на одном из ток-шоу, бабушка Логуновой заявила о том, что супруг поколачивал ее внучку. Других подтверждений этому не нашлось.

«Лена говорила: „Ма, что-то у нас в семье не ладится“. Но прямо тревожных звоночков, как Александр представил на Первом канале запись, что она хотела покончить с собой, — такого не было», — сказала Кошелева.

Но больше всего мать Елены Логуновой в виновности мужа дочери убеждает то, что он ни разу, по ее словам, не пытался поговорить с ней начистоту и объяснить, что он ни в чем не виноват.

«Александр ни разу ко мне не пришел, чтобы сказать, что он не виноват, остаться один на один со мной. Он сразу спрятался за спины родителей, прикрылся детьми и ни на какой контакт со мной не идет», — заключила она.

Ответные обвинения

Семья Александра в ответ на обвинения в сторону сына выдвигала разные версии случившегося. Сначала супруг уверял, что Логунова ушла в магазин и не вернулась, потом появилась версия о побеге с любовником, затем и вовсе — о суициде.

В передаче «На самом деле» на Первом канале Александр рассказывал о том, что спустя месяц после рождения второй дочери супруга якобы ему признавалась: устала от детей. Он также утверждал, что у Логуновой были суицидальные наклонности и психические отклонения.

На шоу Первого канала Александр заявлял, что в семье супруги ее исчезновение — не первое. Якобы двоюродная сестра жены однажды так же вышла из дома и вернулась только спустя три года. Все это время никто не знал, где она находилась. Да и после возвращения ответа от нее якобы не добились.

Мать Елены Наталья Кошелева, по словам Александра, страдала паническими атаками и даже три года лежала в психиатрической лечебнице. Кошелева в эфире подтвердила, что три года лечилась, но не в психиатрическом, а в неврологическом отделении.

Также муж Логуновой заявил, что мать постоянно советовала ей пить какие-то лекарства. Того, что она советовала дочери пить успокоительные, Кошелева тоже опровергать не стала.

Пока расследование дела Елены Логуновой продолжается — СК ведет дело об убийстве. По словам Максима Калинова, реальные результаты должны появиться в ближайшее время.

«В Главном следственном управлении мне сказали, что, конечно, дело раскроют в ближайшее время, но на первоначальном этапе время было упущено», — заключил он.