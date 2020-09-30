Из дела об убийстве известного пианиста исчезло слово «неосторожность». Арестован хозяин квартиры, где умер музыкант

Следователи переквалифицировали уголовное дело против работника Московской государственной академической консерватории Ильи Чалых, в квартире которого умер пианист Никита Куклин. Раньше речь шла о случайной смерти, а теперь Чалых — подозреваемый в убийстве. Рассказываем об истории с самого начала.

В квартире на востоке Москвы 31 августа 2019 года нашли тело организатора концертов Национального филармонического оркестра России и пианиста Никиты Куклина. После этого следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако 30 сентября 2020 года Чалых предъявили обвинения в убийстве группой лиц. Следователи попросили Басманный суд заключить его под стражу.

По данным агентства «Москва», суд арестовал Чалых по обвинению в убийстве Куклина.

Адвокат Антон Пивоваров, представляющий интересы Чалых в суде, удивился, что дело переквалифицировали. По его словам, около трех недель назад материалы были в Люблинском межрайонном отделе Следственного комитета на стадии ознакомления и только готовилось для передачи в суд. Но вдруг дело передали в главное управление и заподозрили Чалых в убийстве группой лиц по предварительному сговору, отменив подписку о невыезде.

История рокового дня

Вечером 31 августа 2019 года в квартире Чалых находился его друг — музыкант Сергей с четырехлетней дочерью. Потом в гости пришел пианист Никита Куклин. По словам Сергея и Чалых, Куклин якобы сильно напился и стал вести себя неадекватно. Например, он бросал телефон в ребенка, передает «Московский комсомолец».

Это все услышал отец Чалых, который живет в соседней квартире, и забрал девочку к себе. После этого Чалых и его гость успокоили Куклина, а наутро выяснилось, что он мертв.

Чалых сказал, что произошедшее для него — «трагедия, которую трудно описать словами». По его словам, он познакомился с Куклиным в 2017 году, когда тот работал в Доме музыки, в оркестре Спивакова. Чалых в то время трудился в Московской филармонии. Они были коллегами и занимались гастролями оркестра. Чалых отвечал за техническую часть — продажу билетов, логистику и так далее. Куклин общался с солистами, дирижерами. Совместная работа сделала их друзьями, они в 2018 и 2019 годах ездили отдыхать в компании общих знакомых.

Когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только наутро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: «Чуть-чуть не успели» Илья Чалых.

По словам Чалых, первоначальную статью о причинении смерти по неосторожности изменили из-за отца Куклина Андрея — известного кардиохирурга. Он якобы не согласился с этой статьей, и дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Мать Чалых сказала, что первая экспертиза показала, что на теле Куклина есть ссадины и синяки, но они не представляли угрозы жизни. Кроме того, повреждений внутренних органов тоже не было.

Сам подозреваемый отрицает свою причастность к произошедшему. Его адвокат Антон Пивоваров отметил, что медики, когда приехали домой к Чалых, зафиксировали у Куклина сильное алкогольное опьянение. Защитник подтвердил, что в квартире был конфликт, но травмы погибшего не соответствуют характеру ссоры.