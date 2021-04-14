«Иронию судьбы» переснимут для Голливуда. Но главную мысль советской комедии передать будет сложно

В США появятся свои Надя Шевелева и Женя Лукашин. Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет заокеанский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром». И это не первый перепев новогодней истории любви — до этого свои силы пробовали режиссер «Дозоров» и даже волшебники из Болливуда.

Российский режиссер Марюс Вайсберг будет снимать англоязычный ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром». Сообщается, что съемки пройдут в Бостоне. Сценарий напишет Тиффани Полсен («Пара на праздник»), а Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова будут продюсерами. Креативным продюсером станет сам режиссер.

В ремейке снимутся молодые, но уже известные актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Пока название картины звучит как About Fate — «О судьбе».

Марюс Вайсберг известен российскому зрителю серией «Бабушек легкого поведения», а также фильмами «Гитлер капут!» и «(Не)идеальный мужчина». Кроме того, в фильмографии режиссера есть работы с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона».

Источник фото: кадр их к/ф «Ржевский против Наполеона»

От Бекмамбетова до Болливуда

Историю Жени Лукашина уже пытались реанимировать в кинематографе. «Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года была сиквелом режиссера Тимура Бекмамбетова. Картина сделана по схеме «дети героев», которые повторяют завязку истории своих родителей.

А вот индусы сняли полновесный ремейк. В картине «Я люблю Новый год» 2013 года стеснительный Рандхир напился с друзьями в сауне и улетел в Нью-Йорк. И там попал в квартиру Тикку: и ключ подошел к замку, и изнутри все точно так же, как в квартире главного героя. И девушка работала учительницей, а уж как пела и танцевала!

После Болливуда Голливуд должен хотя бы попытаться. Тем более что у американцев без проблем найти одинаковое жилье: пусть за океаном и нет панельных спальных районов, зато есть шикарные пригородные коттеджи как под копирку.

Забытый культурный код

Кинокритик Александр Шпагин рассказал «360», что обычно приветствует попытки перенести укрепившиеся в определенной ментальности вещи на совершенно другую почву — иногда это дает ужасно интересный результат. Пример тому фильм Акиры Куросавы «Идиот» по Достоевскому, где действие перенесено в Японию.

«Но в „Иронии судьбы“ была очень четкая сверхзадача, которая показана в анимационном прологе фильма: посреди мира тупой серости и однообразия можно спастись не просто путем любви, а путем узнавания друг друга. В том числе и через культурный код. Например, через песни на слова замечательных и не слишком известных поэтов», — пояснил кинокритик.

Это был код, который не считывал Ипполит. Но этот код прекрасно считывали зрители, и потому фильм им так «заходил», отметил Александр Шпагин. И по этой причине фильм оставляет абсолютно равнодушной нынешнюю молодежь.

«Вайсберг — талантливый режиссер. Он экспериментирует в разных формах комедии. И куда его занесет, не знаю, но очень интересно. Может, и получится. Но я не очень понимаю, как будет встроен этот культурный код в американскую версию. Возможно, там будет что-то другое. Но тогда это уже не ремейк той „Иронии судьбы“», — сказал Шпагин.

Ремейк стоячей воды

По мнению Александра Шпагина, отечественные попытки переснять классику — это стремление бежать за Голливудом. Там ремейки любят, активно снимают, у американцев это хорошо получается — зрители смотрят. Кроме того, американцы очень хорошо продумывают, как привлечь нового зрителя: у них индустрийная культура.

«У наших получается не очень. Тому пример — два переложения „Кавказской пленницы“ или „Служебный роман. Наши дни“. Не любим мы, русские, вступать дважды в одну реку — получается, что воды стоячие», — сказал кинокритик.

Александр Шпагин добавил, что если бы у него спросили, кто из наших режиссеров собирается снять подобный ремейк в Америке, первым бы пришел в голову Тимур Бекмамбетов — возможно, режиссер смог бы рискнуть снова. А на втором месте именно Марюс Вайсберг.