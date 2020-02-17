Ирландцы заговорили о происках российской разведки, и они не первые. Топ нелепых обвинений в адрес Москвы

Кабели у берегов Ирландии помогают общаться и совершать финансовые операции миллионам людей, как сообщает издание. По его версии, именно эти провода и привлекли внимание российских спецслужб, которые уже изучают внутреннее устройство порта Дублина. Местные агенты, в свою очередь, якобы не в силах противостоять незваным гостям.

Белуха-разведчик

Весной прошлого года у берегов Норвегии рыбаки встретили необычную белуху. Животное плавало между лодок и совсем не боялось людей. На госте заметили ремни с креплением для камеры GoPro. С кита сняли все лишнее и отпустили на волю, а на внутренней стороне лямок разглядели надпись Equipment of St. Petersburg («Оборудование Санкт-Петербурга»).

Белуху тут же заподозрили в работе на российских военных. «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, которые иногда следуют за нашими лодками. Похоже, что некоторые из них вырвались на волю», — заявил норвежский ученый Ойдин Рикардсен.

Финский полковник Юха Вихерсаари предположил, что где-то рядом находится дрон, куда лазутчик сливает информацию об электронных системах управления НАТО, расположенных на морском дне. Была даже версия, что животное минировало телекоммуникационные кабели.

Сюжет, достойный голливудского блокбастера, транслировали самые именитые зарубежные СМИ, среди которых The Guardian и CNN. При этом какое-либо высокотехнологичное оборудование на животном отсутствовало, город St. Petersburg есть и в США, а в Минобороны РФ повсеместно используют русский язык и вряд ли занимались бы переводами специально для противника.

В начале ноября якобы это же млекопитающее видели недалеко от Южного полюса. Моряки южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft сняли видео, на котором играют с белухой в мяч для регби. В соцсетях ролик полюбился пользователям — его посмотрели 19 миллионов раз.

«Тайный заговор»

В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Вашингтон. Там прошла закрытая встреча россиянина с госсекретарем Помпео и главой Штатов Дональдом Трампом. Конгрессмен Адам Шифф связал приезд Лаврова со слушаниями по делу об импичменте Трампа.

«Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь», — парировал министр иностранных дел.

Американец же пошел дальше и в своем Тwittеr назвал встречу победой российской пропаганды: «Трамп снова встречается с министром иностранных дел России в Овальном кабинете. Противники приглашены внутрь. Союзники блокированы. В прошлый раз они смеялись над тем, что Трамп уволил Коми. Сегодня они могут праздновать успех российской пропаганды».

Один из лидеров фракции Демократической партии США в Конгрессе Чак Шумер отшутился, что Трамп, Помпео и Лавров устроили «тайный заговор».

Визы как способ сбора данных

В сентябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список государств, граждане которых могут посещать Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области по бесплатной электронной визе. В перечень вошли 53 страны, включая Литву.

Там, правда, нововведению не обрадовались. «Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве», — сказано в ежегодном отчете департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) совместно со вторым департаментом оперативных служб Министерства обороны республики.

Саму же Россию назвали «самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики».

Путин, Маша и медведь

Иностранные СМИ не смогли обойти стороной даже детский мультфильм «Маша и Медведь». Его обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России. Об этом сообщили в Times.

Иностранное издание прислушалось к профессору Энтони Глису из Букингемского университета. Он сравнил поведение Маши с политикой Владимира Путина: «У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — заявил Глис.

Медведь также играет важную роль, по мнению зарубежных ученых. Он якобы призван «изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный». В этом уверен преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги. Он увидел в этом угрозу национальной безопасности Эстонии.

При этом пресс-служба студии «Анимаккорд» назвала «Машу и Медведя» независимым проектом. Сотрудники не получали государственного финансирования. А сам мультфильм любят дети по всему миру. Один из эпизодов даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Серия стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube.