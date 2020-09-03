Ирина Печерникова получила травму, но умерла от инфаркта. Что известно о ее последних днях?

Ирина Печерникова ушла из жизни вечером 1 сентября, не дожив одного дня до своего 75-летия. Причиной, по словам врачей, стал инфаркт, а накануне актриса получила перелом ребер. Что известно о смерти исполнительницы главной роли в фильме «Доживем до понедельника»?

О том, что 1 сентября скончалась заслуженная артистка России Ирина Печерникова, сообщила ее подруга Нина Давыдова. В гильдии актеров кино Союза кинематографистов России заявили, что Печерникову кремируют, а ее прах захоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с родителями.

Карьера Печерниковой началась еще во время обучения во МХАТе, но известность ей принесла роль молодой учительницы английского языка Наташи Гореловой в фильме «Доживем до понедельника». После этого актрису стали звать и в другие картины — она снялась в «Двух капитанах» и «Необыкновенном лете».

Потом был почти 20-летний перерыв — снова на экране Печерникова появилась только в 2010-м. Перед смертью она успела сняться в ленте «Земля Эльзы», где ее партнером по кадру был известный актер Вениамин Смехов. Фильм представят на фестивале «Амурская осень».

Инфаркт без проблем с сердцем

О причине смерти также рассказала подруга актрисы, с которой та прожила последние 20 лет: не выдержало сердце, хотя раньше на него Печерникова не жаловалась.

«Ира села за стол и… все. Врачи приехали — она была уже мертвая. В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — рассказала Давыдова.

Она напомнила, что Печерникова долго лечилась от рака горла — его артистке диагностировали в 2012 году. Но она смогла побороть болезнь, теперь каждый год оставалось только продолжать наблюдаться.

«Осенью снова должна была ехать на проверку. 15 сентября она собиралась в Москву — на съемки программы к юбилею Ольги Остроумовой. В октябре должна была сниматься в сериале на Первом канале», — добавила подруга покойной.

На «России 1» планировали провести «Прямой эфир» в честь юбилея актрисы — 2 сентября, пригласить Печерникову поучаствовать. Однако накануне, по словам редактора программы Сурена Каграманова, артистка пожаловалась ему на плохое самочувствие из-за сломанных ребер. От полиции и скорой она отказалась.

«Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом и она чувствует себя плохо», — рассказал изданию «Дни.ру» сотрудник «Прямого эфира».

При этом Печерникова якобы обмолвилась о том, что принимала в гостях Михаила Ефремова накануне его пьяного ДТП. Гости «Прямого эфира» вспомнили о том, что еще в 90-х, когда она пропала с экранов, у актрисы были серьезные проблемы с алкоголем. Именно в наркологической клинике она познакомилась со своим последним мужем — актером Александром Соловьевым.

По словам знакомых Печерниковой, пить ей было нельзя вообще — даже после 50 граммов крепкого алкоголя она начинала падать. В связи с этим многие провели параллели со смертью певицы Валентины Легкоступовой, которая упала в ванной в состоянии алкогольного опьянения и умерла от черепно-мозговой травмы.