Иранка сожгла себя в знак протеста из-за притеснения болельщиц. Это может изменить мировой футбол

В Иране 29-летняя футбольная болельщица скончалась после того, как совершила самоподжог. Так она выразила протест за ее преследование после похода на футбол.

Запрет на футбол

Сахар Ходаяри задержали в марте после того, как она пробралась на матч ее любимого клуба «Эстегляль» под видом мужчины. На ней были синий парик и длинное пальто, когда полиция остановила ее. Она провела в полиции три ночи, прежде чем ее отпустили до суда. Девушке грозило тюремное заключение сроком до шести месяцев, передает The Guardian.

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В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Власти объясняют этот запрет тем, что на стадионе мужчины агрессивно себя ведут и используют ненормативную лексику, а это может навредить тонкой женской психике. Исключение делалось только во время чемпионата мира 2018 года. Тогда женщинам разрешали смотреть трансляции игр национальной сборной на стадионе в Тегеране.

На прошлой неделе Ходаяри совершила акт самоподжога у стен местной прокуратуры в знак протеста против преследования за увлечение футболом. Девушка получила ожоги 90% тела и 9 сентября скончалась в больнице.

«Наша сестра Сахар Ходаяри, также известная как голубая девушка (по цветам ее любимой команды — прим.ред.), совершила самоподжог в знак протеста против заключения ее в тюрьму за поход на стадион переодетой в мужчину. Это единственный способ для женщин Ирана посмотреть футбол. Она умерла вчера ради прав, которые мы воспринимаем как само собой разумеющееся», — написала в Twitter журналистка Масих Алинеджад.

Мировая реакция

Девушку поддержала мировая федерация футбола.

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«Мы узнали о печальных новостях из Ирана и глубоко сожалеем об этой трагедии. Мы повторяем наши призывы к иранским властям обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета на доступ на стадионы женщинам», — прокомментировали новость в FIFA.

Игрок «Эстегляля» Андраник Теймурян выразил надежду, что в будущем один из главных футбольных стадионов Тегерана будет назван в честь Ходаяри, его цитирует Fox News. Другой игрок этой команды, бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Али Карими призвал бойкотировать футбол в республике после гибели девушки.

Слова поддержки Ходаяри высказало мировое сообщество по всему миру.

«#ASRoma красно-желтая, но сегодня наше сердце кровоточит синим в память о Сахар Ходаяри. Красивая игра предназначена для того, чтобы объединять, а не разделять нас — вот почему мы создали @ASRoma_Persian в прошлом году. Пришло время позволить всем иранцам вместе вместе наслаждаться футбольными матчами. RIP»

«Сила и молитвы семье и друзьям голубой девушки», — написал полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«ФК „Барселона“ очень сожалеет о смерти Сахар Ходаяри, пусть она покоится с миром. Футбол — это игра для всех — мужчин и женщин, и каждый должен иметь возможность наслаждаться прекрасной игрой вместе на стадионах»

«Футбольный клуб Тегерана „Персеполис“ объявил минуту молчания в память о Сахар Ходаяри, которая потеряла свою жизнь, пытаясь противостоять дискриминационному запрету Ирана против женщин на стадионах»

Кроме того, эта история стала темой обсуждения на заседании правительства Ирана.

Сейчас пользователи по всему миру поддерживают Сахар.

«Ты всегда будешь в наших сердцах, голубая девушка»