Россияне ушли на «ипотечные каникулы». Первый опыт банков

С августа 2019 года в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», что позволяет сократить или вообще приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода. В российских банках «360» рассказали, сколько заемщиков уже взяли «каникулы» и по каким причинам.

Как это работает

«Ипотечные каникулы» — возможность на полгода взять перерыв в выплате кредита, или же уменьшить сумму, которую ежемесячно необходимо возвращать банку. Такую услугу банк может предоставить, если у заемщика «произошла кризисная ситуация, повлиявшая на его финансовое положение». По данным «Российской газеты», около 10 тысяч клиентов банков захотели воспользоваться новой опцией.

Трудной жизненной ситуацией в соответствии с поправками к закону считаются потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода более чем на 30%, увеличение количества подопечных с инвалидностью.

При этом воспользоваться «каникулами» в рамках одного кредита можно только один раз. Если сумма займа не превышает установленной отметки, заемщик может предоставить доказательства того, что оказался в трудной жизненной ситуации, а предметом ипотеки является единственное жилье.

Практика «ипотечных каникул» — это поддерживающий инструмент, помогает клиентам банков не попадать в долговую яму, если обстоятельства не позволяют им продолжить выплачивать ипотеку. Об этом рассказал «360» руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов. «Предоставление льготного периода позволяет нашим заемщикам сфокусироваться на разрешении возникших жизненных обстоятельств и при этом не попадать в просроченную задолженность», — пояснил он.

Кто захотел на каникулы

В ВТБ рассказали «360», что более полутора тысяч клиентов банка воспользовались услугой «ипотечных каникул». «Абсолютное большинство клиентов при направлении заявлений-требований на их предоставление выбирают полную приостановку платежей на максимальный срок — шесть месяцев», — пояснили в пресс-службе банка.

В Альфа-банке сообщили, что запросы на предоставление «ипотечных каникул» подали всего 100 человек, 18 обращений одобрено. «Основными причинами обращений клиентов являются потеря работы, снижение уровня дохода и увеличение количества иждивенцев», — отметил Артем Иванов.

Он подчеркнул, что процедура оформления заявки на «ипотечные каникулы» легкая, а сотрудники банка всегда готовы предоставить полную консультацию.

Начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Игорь Селезнев отметил в разговоре с «360», что у банка есть внутренняя система реструктуризации ипотеки в случае возникновения сложностей с выплатой у клиентов, поэтому повышения спроса на программу «каникул» они не ждут. «Доля клиентов, воспользовавшихся государственной программой „ипотечные каникулы“, составила 50% от всех обращений по реструктуризации в МКБ», — добавил Селезнев.

Реструктуризация ипотеки также есть в ВТБ, Сбербанке и других. От государственной программы «ипотечных каникул» они отличаются в основном длительностью отсрочки и требованиями к заемщику. Все собеседники «360» подтвердили, что наиболее востребованным вариантом «ипотечных каникул» стала полная отсрочка платежей на полгода.

Однако для банков в регуляции одобрения «ипотечных каникул» обнаружились сложности: собеседник «Российской газеты» подчеркнул, что в законе отсутствуют нормы, позволяющие банку запросить доказательства снижения доходов индивидуальных предпринимателей, которые также могут выступать заемщиками. Порядок действий в этих и других спорных обстоятельствах будет определен только с формированием судебной практики.