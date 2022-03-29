iPhone не станет кирпичом. Уход Apple из России не скажется на владельцах гаджетов

Корпорация Apple стала одной из первых западных компаний, прекративших поставки своей техники в Россию после начала спецоперации на Украине. Вслед за эмбарго на импорт гаджетов, корпорация запретила российским пользователям использовать свои сервисы, отключив виртуальное хранилище iCloud, возможность оплачивать подписки и пользоваться и средством платежей Apple Pay. Пока главным риском перед владельцами гаджетов Apple остается поломка, но возможность отремонтировать iPhone еще сохраняется.

Независимые мастера

При поломке техники Apple можно воспользоваться услугами неавторизованных центров. Они продолжают работать и оказывают свои услуги. Об этом в беседе с «360» заявил автор статей про гаджеты и технологии издания «Ридус» Артем Багдасаров.

Он отметил, что неавторизованные сервисные центры популярны во всем мире, так как лояльнее относятся к покупателям.

«Случаев, когда Apple отказывает в ремонте, довольно много. Тут как раз и могут помочь независимые мастера. Все не настолько критично, как могло бы быть», — отметил он.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук отметил, что Apple жестко пресекает использование неофициальных запчастей при ремонте своей техники. Но есть способ получить официальные детали.

«Здесь нам очень сильно поможет право на ремонт — это то, за что так сильно боролись еврокомиссары. <…> Это возможность получать официальные запчасти, потому что с неофициальными Apple продолжит бороться все больше и больше», — пояснил он.

Закон о праве на ремонт действует в Евросоюзе с прошлого года. Он предусматривает, что производители техники должны обеспечивать условия починки своей техники на протяжении 10 лет после выхода с конвейера. Это означает, что предприятия должны выпускать не только сами аппараты, но и комплектующие для них. Поэтому возможность получения российскими сервисными центрами запчастей для ремонта гаджетов Apple сохраняется.

Недоступный App Store

Россияне пока еще могут воспользоваться магазином приложений App Store, но только для закачки бесплатных версий программ. Продлить подписку или купить платное приложение уже невозможно. Оплата картами российских банков не проходит. Но отчаиваться пока рано, предупредили опрошенные «360» эксперты.

«Сейчас Евросоюз продавливает законопроект, который заставит Apple позволить установку приложений из разных источников, а не только из своего фирменного магазина. В данной ситуации это может сыграть нам на руку», — рассказал Артем Багдасаров.

Борьба за возможность установки приложения из сторонних источников идет давно, напомнил Илья Корнейчук. Он добавил, что пока в этом преуспели только европейские чиновники, которые поставили в приоритет права потребителей, а не крупных компаний.

«Корпорации заинтересованы в том, чтобы владелец выкинул гаджет после использования и купил новый. Чтобы ты тратил максимальные суммы на ремонт только в авторизованных сервисных центрах, и так далее», — добавил эксперт.

Он отметил, что никогда не идеализировал Apple, которая во главу угла ставит возможность получения прибыли, а не интересы потребителей.

Прогнозы на будущее

Оба эксперта согласились с тем, что уход Apple может носить временный характер. Как все обернется в результате, пока никто не знает. Но то, что вернуться на российский рынок корпорация все же сможет, они не исключают.

«Все компании сейчас делают разного рода заявления, но в большинстве случаев — это все пиар-история. Вполне возможно, что все они в скором времени вернутся на рынок», — не исключил Артем Багдасаров.

Илья Корнейчук в своем прогнозе оказался более оптимистичным. Он заявил, что ожидает отмены части санкций против России на фоне новостей и ущерба, которые ограничения несут европейской и американской экономикам. Не стал он исключать и возвращение Apple ради сохранения своей доли на российском рынке.

«Корпорации всегда хотят продавать, я не думаю, что им есть разница кому, главное, чтобы они не теряли какие-то рынки», — заявил он.

По его мнению, уход Apple связан прежде всего с тем, что образ России в СМИ сейчас далек от идеального, поэтому компания испугалась, что это ухудшит их продажи на рынках других стран, где заработок намного больше.