iPhone на крови и свернутых шеях. Как техногиганты типа Microsoft и Apple купаются в золоте, используя детский труд
В опубликованных на сайте IRAdvocates документах сказано, что в суд обратились 14 человек. Среди них как сами дети-шахтеры, так и родственники погибших несовершеннолетних. Они боятся раскрывать свои имена из опасений мести местных коррумпированных чиновников и в докладе именуются Джон Доу под разными порядковыми номерами. Иск угрожает разоблачением не только криминализованным сотрудникам предприятий по добыче кобальта, но может ликвидировать источник значительных прибылей, детский труд.
Дети получают за работу на шахтах два-три доллара в день. Они добываю для концернов кобальт, минерал, необходимый для производства литийно-ионных аккумуляторов для гаджетов, электромобилей и серверов. Руководство шахт и европейских компаний знает о том, в каких условиях работают дети, но не собирается ничего менять. Они получают сверхприбыли незаконным и несправедливым путем.
За последние пять лет спрос на кобальт вырос втрое. В Демократической Республике Конго (ДРК) добывается 60% этого металла. В шахтах используется труд детей, зачастую, младше десяти лет. Они часто получают травмы или гибнут.
Например, Джон Доу № 1. Он бросил школу после второго класса, потому что семья не могла ежемесячно платить шесть долларов за его обучение. Сначала мальчик работал землекопом, затем начал рыть туннели на медно-кобальтовом руднике возле села Капата. Погиб в 17 лет при обрушении пластов земли.
На этой же шахте работает еще один подросток. Он, как мул, носит с вершины горы мешки весом 50 килограммов с отработанной землей. В обе стороны ему приходится преодолеть около 700 метров. За каждую ходу он получает 10-15 центов, за смену ему удается сделать семь подъемов и спусков.
Другой мальчик сорвался и упал в туннель с высоты пяти-шести метров. Он потерял сознание, но рабочие сумели его вытащить. У родителей подростка нет денег на лечение после перелома позвоночника. Он парализован ниже пояса и едва может владеть руками. Мальчик никогда не сможет ходить. Его мать говорит, что каждый раз умирает от горя, когда видит его играющих сверстников.
Джону Доу № 4 было 14 лет, когда он начал работать в сфере добычи кобальта. Местный чиновник создал три бригады из девяти мальчиков. Он выдал три мотоцикла на троих. Каждый день они должны были отвозить за 45 километров мешки с кобальтом весом 70-80 килограммов. В неделю мальчик получал около девяти долларов США.
Однажды подросток вез на мотоцикле около 210 килограммов руды, когда его сбил грузовик. Его водитель скрылся с места ДТП, оставив юношу в бессознательном состоянии. Очнулся он в госпитале после ампутации левой ноги. Мальчик кормил мать и шестерых сестер.
И это лишь несколько историй, собранных правозащитниками IRAdvocates, которые настаивают на изъятии у технологических гигантов полученной прибыли. Они хотят направить эти деньги на выплаты компенсации пострадавшим, а также создать фонд, который будет платить за лечение травмированных при добыче кобальта. Существуют также планы по рекультивации пострадавшей от добычи металла земли. В иск будут включены и другие компании, и автопроизводители.