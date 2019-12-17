iPhone на крови и свернутых шеях. Как техногиганты типа Microsoft и Apple купаются в золоте, используя детский труд

Коллективный иск против Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla подала в окружной суд Колумбии (США) Международная правозащитная организация IRAdvocates. Компании обвиняются в использовании детского труда в шахтах по добыче кобальта в Конго. Правозащитники намерены потребовать возмещения ущерба несовершеннолетним.

В опубликованных на сайте IRAdvocates документах сказано, что в суд обратились 14 человек. Среди них как сами дети-шахтеры, так и родственники погибших несовершеннолетних. Они боятся раскрывать свои имена из опасений мести местных коррумпированных чиновников и в докладе именуются Джон Доу под разными порядковыми номерами. Иск угрожает разоблачением не только криминализованным сотрудникам предприятий по добыче кобальта, но может ликвидировать источник значительных прибылей, детский труд.

Источник фото: www.iradvocates.org

Дети получают за работу на шахтах два-три доллара в день. Они добываю для концернов кобальт, минерал, необходимый для производства литийно-ионных аккумуляторов для гаджетов, электромобилей и серверов. Руководство шахт и европейских компаний знает о том, в каких условиях работают дети, но не собирается ничего менять. Они получают сверхприбыли незаконным и несправедливым путем.

За последние пять лет спрос на кобальт вырос втрое. В Демократической Республике Конго (ДРК) добывается 60% этого металла. В шахтах используется труд детей, зачастую, младше десяти лет. Они часто получают травмы или гибнут.

Источник фото: www.iradvocates.org

Например, Джон Доу № 1. Он бросил школу после второго класса, потому что семья не могла ежемесячно платить шесть долларов за его обучение. Сначала мальчик работал землекопом, затем начал рыть туннели на медно-кобальтовом руднике возле села Капата. Погиб в 17 лет при обрушении пластов земли.

На этой же шахте работает еще один подросток. Он, как мул, носит с вершины горы мешки весом 50 килограммов с отработанной землей. В обе стороны ему приходится преодолеть около 700 метров. За каждую ходу он получает 10-15 центов, за смену ему удается сделать семь подъемов и спусков.

Источник фото: www.iradvocates.org

Другой мальчик сорвался и упал в туннель с высоты пяти-шести метров. Он потерял сознание, но рабочие сумели его вытащить. У родителей подростка нет денег на лечение после перелома позвоночника. Он парализован ниже пояса и едва может владеть руками. Мальчик никогда не сможет ходить. Его мать говорит, что каждый раз умирает от горя, когда видит его играющих сверстников.

Джону Доу № 4 было 14 лет, когда он начал работать в сфере добычи кобальта. Местный чиновник создал три бригады из девяти мальчиков. Он выдал три мотоцикла на троих. Каждый день они должны были отвозить за 45 километров мешки с кобальтом весом 70-80 килограммов. В неделю мальчик получал около девяти долларов США.

Однажды подросток вез на мотоцикле около 210 килограммов руды, когда его сбил грузовик. Его водитель скрылся с места ДТП, оставив юношу в бессознательном состоянии. Очнулся он в госпитале после ампутации левой ноги. Мальчик кормил мать и шестерых сестер.

И это лишь несколько историй, собранных правозащитниками IRAdvocates, которые настаивают на изъятии у технологических гигантов полученной прибыли. Они хотят направить эти деньги на выплаты компенсации пострадавшим, а также создать фонд, который будет платить за лечение травмированных при добыче кобальта. Существуют также планы по рекультивации пострадавшей от добычи металла земли. В иск будут включены и другие компании, и автопроизводители.