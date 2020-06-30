«Огромные бабки с неба сыплются». Почему новый iPhone может выйти без наушников и зарядки

Как сообщает издание Mac Rumors, специализирующееся на различных слухах и инсайдах о продукции Apple, привычная комплектация iРhоnе может измениться в 2020 году. Так, из коробки могут исчезнуть наушники и адаптер для зарядки — покупатели получат только смартфон и провод.

По мнению некоторых аналитиков, Apple хочет поднять спрос на беспроводные наушники AirPods, цена которых в России начинается от 6,5 тысячи у официального поставщика. Другие считают, что таким образом компания хочет отбить стоимость технологии 5G, которая будет внедрена в последнюю модель iPhone.

Прибыль из ничего

Главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O. Андрей Соловьев напомнил, что исчезновения привычных наушников и адаптера для зарядки может и не произойти. По его мнению, такой прогноз может быть «вбросом ради хайпа». Тем не менее уверенно отрицать сегодня ничего нельзя — Apple по-прежнему славится своей непредсказуемостью.

Но изменение в политике зарядных устройств в компании назревали давно. Все остальные смартфоны давно перешли на единый стандарт разъема для зарядок — USB-C (он же Type-C). Apple призывали сделать то же самое, чтобы снизить количество зарядных устройств, а следовательно, и мусора. Компания отказывалась якобы из заботы о пользователях, которые привыкли к уникальному разъему Lightning.

Я подозреваю, что здесь более глубинная задача: так как это разработанный ими разъем, каждый производитель такого провода или переходника должен сделать им патентное отчисление. Это огромные бабки, которые каждый год просто с неба сыплются Андрей Соловьев главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O.

Соловьев уверен, что если подтвердится информация о том, что в новых iPhone будет только провод, то кабель будет нестандартным: с одной стороны — разъем Lightning, который используется только в iPhone, а другой — с USB-C, который сегодня используют все остальные производители смартфонов. А так как подобный разъем USB уже есть на новых ноутбуках Apple (а никаких других разъемов нет), то подключить смартфон можно будет только к Macbook.

«Тогда новый iРhоnе подразумевает необходимость нового зарядного устройства с разъемом USB-C, то есть ваши стандартные зарядки отправятся на помойку», — считает Соловьев.

При этом эксперт добавил, что спрос на устройства Apple вряд ли снизится, что бы компания ни убрала из базовой комплектации своих гаджетов, — у них слишком большой кредит доверия. Однако за других производителей волноваться, по мнению Соловьева, не стоит, так как не все выдумки Apple переходят к другим производителям. Для некоторых, по его мнению, комфорт пользователя все же остается важнее максимальной выручки.