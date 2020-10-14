Новые iPhone получили поддержку сетей 5G. Но в России технология долго будет бесполезной

На очередной презентации новинок Apple рассказали о том, что в новых iPhone будет технология 5G. Она должна сделать соединение с интернетом быстрее и безопаснее. Apple позиционирует внедрение 5G как прорыв, но другие смартфоны уже давно используют технологию. Правда, в России воспользоваться 5G можно будет не скоро.

Все новые iPhone, представленные в 2020 году, получили поддержку сетей нового поколения — 5G. На презентации Apple гендиректор корпорации Тим Кук заявил, что благодаря технологии доступ в интернет станет не только быстрее, но и безопаснее.

При этом в мире все еще остается много противников сетей пятого поколения. Некоторые так испугались прогресса, что придумали самые невероятные угрозы, которые якобы могут принести с собой вышки 5G.

5G — старый знакомый?

При этом на самом деле технология 5G давно существует в ряде смартфонов на базе Android, например, в некоторых моделях LG, Xiaomi, Honor, Samsung Galaxy и Huawei. Эту информацию подтвердили «360» эксперт по гаджетам, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук и руководитель группы компаний PE STUDIO Евгений Рыбалкин.

В западных странах технологию уже начали применять. Самая глобальная сеть 5G сегодня разворачивается в США, но аналогичные работы идут и во многих европейских странах, добавил Корнейчук.

«За этой технологией очень многие видят будущее, так что и у нас через какое-то время все с 5G будет хорошо», — уверен эксперт.

Действительно, российские власти сегодня настаивают на том, что развитие 5G в стране необходимо, чтобы не отставать от мировых темпов развития. Подобные задержки только помешают России идти в ногу со временем.

«В США и Европе уже есть операторы, которые предоставляют услугу 5G по умолчанию. Другие производители смартфонов уже представляли свои устройства, которые поддерживают сети пятого поколения. А компания Apple до сих пор не имела устройства, которое могло бы работать в этих сетях», — отметил Рыбалкин.

Временно неактуальная технология

В России тесты 5G тоже стартовали. Сейчас этим, по словам Евгения Рыбалкина, занимается так называемая большая тройка сотовых операторов: МТС, «Билайн» и «МегаФон». И несмотря на то, что население областей, где появляются вышки для сетей пятого поколения, не всегда адекватно реагируют на оборудование, в стране уже начали выдавать разрешения на внедрение технологии.

«Надо повышать грамотность населения, потому что те, кто занимается технологиями или имеет хотя бы минимальные знания физики, понимают, что чипирование здесь ни при чем», — уверен Рыбалкин.

Однако пока для россиян наличие поддержки 5G в смартфонах будет бесполезным, так как промышленное, то есть массовое использование этих сетей еще невозможно. Рыбалкин объяснил, что 5G предоставляет большой спектр выгод для пользователя, но в нашем законодательстве существуют препятствия для выхода технологии на рынок.

«В России сейчас есть сложности именно на законодательном уровне. У нас очень жестко выделяются радиочастоты, так как сети пятого поколения используют немного другой диапазон, будет очень долгий процесс согласования запуска», — отметил он.

Частоты для 5G сегодня заняты государственными линиями связи, в частности, ими пользуются силовые структуры. И чтобы в России появился 5G, властям придется пересмотреть возможные способы передачи закрытой информации.