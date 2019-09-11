10 сентября Apple презентовала самый ожидаемый гаджет года — iPhone 11. Новинка разочаровала — в ней нет особенных инноваций, а похожие технологии уже год используют в телефонах Huawei.

По чужой дороге

Вице-президент Huawei однажды сказал: Apple и Microsoft имеют доход в три раза выше, но у Huawei в три раза больше затраты на разработку. По мнению шеф-редактора журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, именно в этом ключ к пониманию успеха азиатской компании.

По всей видимости, Арple до сих пор считает себя лидером рынка и не понимает, что «китайцы» заняли его большую часть.

«Хотя в статистике „М.Видео“, которую мы получаем на портале, лидеры уже стоят в обратном порядке: Xiaomi, Huawei, Honor, iPhone. То ли утрачивают лидерство, то ли нюх», — сказал Букштейн.

Разочарование вполне объяснимо. Представленные смартфоны — «не провал, но некая потеря лица». Если компания считает себя флагманом, то эту репутацию нужно поддерживать. А в новинке нет ничего «этакого», кроме широкоугольной камеры, которая давно появилась у конкурентов.

«Не хотелось бы пророчить угасание лидера рынка гаджетов, но что-то подсказывает, что такое может быть. Я объясняю атаку на Huawei в США тем, что если не обуздать конкурента вот так грубо, физически, то будет проигрыш», — добавил он.

Удержать первенство с iPhone 11 у Apple вряд ли получится. Хотя качество аппарата сомнений не вызывает, «но чего-то чуть-чуть не хватает». Хотя не понятно, отметил он, что еще можно придумать в этой сфере.

Новый iPhone

Новинку уже раскритиковали в соцсетях. Пользователи отметили, что гаджет напоминает то, что около года уже производят конкуренты.

«Если вы действительно шарите в телефонах, вы заметите, что iPhone 11 имеет форм-фактор от Huawei Mate 20, который был выпущен год назад. Просто проверьте дизайн камеры. Теперь учитель Apple учится у студента Huawei».

Вместе с базовой моделью iPhone 11 Аррlе показала более прокачанные iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Первый получил экран с диагональю 6,1 дюйма, улучшенные камеры с возможностью ночной и замедленной съемки, более яркую вспышку и некоторые другие навороты. iPhone 11 Pro Max работает на пять часов дольше Xs Max, а 1 Pro — на четыре часа дольше Xs. На 30% ускорена работа Face ID, кроме того, теперь телефон узнает владельца с большего расстояния или под углом.

В свою очередь iPhone 11 Pro способен снимать практически «кинокачественное» видео. В нем используется функция аудиозума — при приближении объектов звук, исходящий от них, становится громче. В iPhone 11 Pro Max появилась третья камера — телевик для съемок удаленных объектов.

Стоимость iPhone 11 в России составит 60-74 тысячи рублей, iPhone Pro — 90-122 тысячи, iPhone Pro Max — 100- 100-132 тысячи рублей.