Инвестиции в будущее жителей. Завод упаковки в Волоколамске расширился и подарил новые рабочие места

Завод «Кэн-Пак» в Волоколамске производит упаковки для напитков. С прошлого года предприятие начало активно расширяться. Во вторник губернатор области Андрей Воробьев запустил новую линию производства банок и познакомился с сотрудниками.

Увеличилось число рабочих мест

Завод находится в Волоколамске, на улице Ямской. Здесь производят алюминиевую упаковку для газированных напитков — пива, соков и минеральной воды. Завод работает с 2010 года. Объем производства составляет более одного миллиарда единиц в год — это около трех миллионов единиц в день.

В прошлом году началось расширение производственного комплекса, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Сегодня губернатор запустил новую линию производства. В будущем здесь построят новые складские помещения. Сейчас число рабочих мест увеличилось в разы — на заводе работают около 300 человек.

«У нас запускается вторая линия. Оборота и продукции станет больше. Мы изготавливаем для наших клиентов-производителей тару для напитков. Теперь объем работы будет больше. Условия у нас хорошие, город замечательный. Город меняется, появляется много новых возможностей. Меня радует, что началось хорошее благоустройство города, приятно ходить по улицам», — рассказала старший бухгалтер Елена Соколова.

Высокие зарплаты

Оператор Георгий Квасников рассказал, что, помимо производства, банки проверяют на брак и тщательно упаковывают.

«На одном этаже мы контролируем упаковку самой банки на поддон. Один раз в час проверяем на наличие брака. Внизу все обвязывают, обматывают. Потом погрузчики увозят продукцию на склад», — рассказал он.

Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на заводе довольно высокий уровень зарплаты — платят более 70 тысяч рублей в месяц.

Инвестиции в Подмосковье

«На самом деле для нас это очень приятная возможность — изготовить банку для жителей Москвы и Подмосковья. Нам очень понравился дизайн. Это, наверное, один из самых веселых проектов с точки зрения дизайна. В течение сезона у нас запланирован запуск целого ряда проектов. Эти проекты мы отслеживаем от начала до конца — весь жизненный цикл. В данном случае для „Лета в Подмосковье“ мы представляем банку с негазированной водой», — рассказал гендиректор предприятия Арсен Даведян.

Губернатор Московской области прошелся по заводу, изучил аппаратуру, пообщался с сотрудниками.

«Очень приятно, что компания здесь приземлилась. Мне глава рассказал, что были разные варианты. Для нас каждая инвестиция, особенно в удаленных регионах, имеет важное значение — это рабочие места, экономика. Все это прекрасно понимают», — сказал Андрей Воробьев.