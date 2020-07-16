Какие проблемы решает детский омбудсмен в Подмосковье? Интервью Ксении Мишоновой

Несмотря на лето, многие дети в Подмосковье проводят время в своих городах. За тем, чтобы в детских садах и на площадках было безопасно, следит в том числе и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В интервью «360» она рассказала, как работают детсады при пандемии, почему не на всех игровых площадках можно стелить резиновое покрытие и многое другое.

Детские сады

Детские сады начали открываться в Подмосковье 6 июля.

«Открытие детских садов снизило социальную напряженность, потому что люди, которые вышли на работу, нуждались в том, чтобы дети были под присмотром», — рассказала Мишонова.

Тем не менее она призвала родителей по возможности пока не водить детей в сад. По крайней мере летом.

«Если такой возможности нет, то все меры, которые предпринимаются и введены Роспотребнадзором, они должны выполняться, и вы можете за этим следить», — подчеркнула детский омбудсмен.

По ее словам, при входе в дошкольные учреждения детям и взрослым измеряют температуру. Всех сотрудников регулярно проверяют на коронавирус.

Мы рассчитываем, что у нас не будет новых заражений. Мы надеемся, что все эти меры будут предохранять от того, чтобы дети пострадали в какой-то степени Ксения Мишонова.

Сама Мишонова после открытия детских садов пока еще не побывала в них. Зато она успела посетить школы в 20 муниципалитетах. Она проверила готовность учебных учреждений к ЕГЭ.

«Были мелкие недочеты: где-то недозакупили дезинфекторов или не сделали разметку. Но знаю точно, что все пункты сдачи единого госэкзамена в Московской области [в итоге] были готовы, недочеты были устранены», — сказала она.

Безопасность и благоустройство детских площадок

Впервые тему детских площадок подняли три года назад. Тогда выяснилось, что порядка 80% площадок в Московской области были бесхозными.

«Они не принадлежали никому, ответственность не нес никто. [Позже] все площадки были оцифрованы, поставлены на учет либо администрации, либо на баланс управляющей копании», — отметила омбудсмен.

Потом началась работа по благоустройству, она продолжается до сих пор.

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Тем не менее сообщения о ненадлежащем состоянии площадок продолжают поступать. Зачастую жители требуют оборудовать площадку резиновым покрытием.

«Все не так просто. То резиновое покрытие, которые стелется, оно не настолько безопасно, как может быть. Настоящее покрытие должно быть порядка 15-16 сантиметров. Оно должно пружинить», — объяснила обмудсмен.

Однако нередко сначала территорию бетонируют, а потом стелют туда тонкое резиновое покрытие. Дети получают травмы. В таком случае лучше оставить на площадках песок, который насыпали по ГОСТу (глубина — 40 сантиметров). Сейчас негодные площадки убирают, на их месте строят новые.

Возле каждой площадки должен стоять информационный стенд, на котором должен быть заветный телефон. <…> Если площадка не покрашена, сломана карусель или качели, если вы считаете, что она не соответствует стандартам, [по нему нужно звонить] Ксения Мишонова.

Если номера нет, то нужно позвонить в администрацию города и в Госадмтехнадзор.

Несмотря на недочеты, ситуация с площадками в регионе значительно улучшилась. Этому вопросу особое внимание уделяет губернатор региона Андрей Воробьев.

«Столько детских площадок, сколько у нас построено… Я могу сказать, что мы лидеры наряду с Москвой в России», — заключила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Про случай с девочкой, на которую упал мешок с мусором

Ксения Мишонова еще раз прокомментировала случай с девочкой из Красногорска, которая получала травму головы из-за упавшей на нее бутылки. Мусор с 23-го этажа выбросил мальчик, который позже попросил прощения у девочки и ее родителей.

«Пандемия сыграла с нами очень нехорошую штуку. Дети оказались без присмотра в тот момент, когда уже нужно было отправлять их в детские лагеря, санатории. Плюс, конечно, ответственность родителей. В данном случае ответственность родителей будут определять после следственной проверки, которая сейчас идет», — отметила Мишонова.

Решение по родителям виновника ЧП примет комиссия по несовершеннолетним.

Про туалеты в школах

Мишонова рассказала, что одной из проблем подмосковных школ являются плохие туалеты. На них жалуются сами дети. По ее мнению, по состоянию уборных можно судить об эффективности директора.

Это человеческий фактор. Виноват конкретный человек, который отвечает за школу. Выделяются деньги на ремонт. Вопрос к директору: на что тратятся эти деньги? Ксения Мишонова.

По туалетам существуют госстандарты. В них прописано, что в этих помещениях должны быть кабинки, мыло, сиденье, горячая и холодная вода. Чего-то из этого списка часто не бывает в уборных. Нередко мыло, бумагу приносят туда только перед приездом чиновников. Но, по словам омбудсмена, после проверки школ управление образования конкретного города «сразу принимало решение и меняло ситуацию к лучшему».

«Мы обратились в Министерство образования, создаем реестр школ. Я попросила всех директоров заполнить таблицу по наличию и состоянию туалетных комнат в школе и понять объем бедствия, что нам нужно изменить», — подчеркнула Мишонова.