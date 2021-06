Накануне саммита США и России Владимир Путин дал большое интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу. 14 июня американский телеканал опубликовал англоязычную версию беседы. Правда, не без трудностей перевода. Западные СМИ не могли обойти стороной речь российского лидера, но настоящий успех интервью имело в Китае.

Интервью в СМИ

На сайте NBC материал вышел под заголовком «Путин отвергает критику хакерских атак и внутренних репрессий в преддверии саммита Байдена». В эксклюзивном интервью российский президент заявил, что почти все осуждения России должны в равной степени относиться к США и Западу.

В издании отметили, что на протяжении всего интервью Путин «полагался на проверенную временем стратегию Кремля» и указывал на неудачи США.

«Отношения между США и Россией находятся в наихудшем состоянии за последние десятилетия, они серьезно подорваны чередой кибератак, связанных с Москвой, а также длинным списком старых недовольств, главным из которых является вмешательство России в выборы в США в 2016 и 2020 годах», — отметили в материале.

В CNN постарались избежать оценки слов президента России и лишь привели небольшой отрывок из интервью. В издании отметили, что Владимир Путин обсудил отношения между своей страной и США и сравнил президента Байдена с предшественником — Дональдом Трампом.

Эту же тему развили и в «Би-би-си». Президент России выразил надежду, что его американский коллега Джо Байден будет менее импульсивным, чем его предшественник, отметили журналисты.

«Господин Путин также отказался комментировать свое описание Байденом как „убийцы“. Так он отверг ярлык голливудского мачо», — пояснили в издании.

На сайте ABC опубликовали материал, где рассказали о некоторой доле симпатии Путина к Трампу и отклонении главой России сообщения Washington Post о том, что Россия якобы готовится поставить Ирану усовершенствованный спутник, который позволит ему отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

«Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом», — сказал Путин.

Дословный перевод цитат и фразеологизмов

Возможно, иностранные СМИ осветили бы интервью Путина немного иначе, если бы в NBC чуть более корректно перевели цитаты и фразеологизмы, которые использовал российский лидер в беседе с журналистом. Большинство из них привели дословно.

Например, Путин, говоря о внутренней политике США, где не обходится без проблем, использовал пословицу: «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Американцы перевели ее буквально (don’t be mad at the mirror if you are ugly).

Такая же участь ждала и цитату из «Золотого теленка», которую в романе произносит Остап Бендер, чтобы остановить поток жалоб Паниковского, повторяющего, что его не любят девушки. Речь о фразе «обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Возможно, журналистам стоило хотя бы закавычить ее или дать какие-либо пояснения. Ведь глава России хотел с ее помощью продемонстрировать желание прекратить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками.

Успех интервью среди китайцев

Жители Китая крайне высоко оценили речь Путина во время интервью. Читатели китайской газеты «Гуаньча» особенно восхитились пословицей «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Вероятно, местные СМИ перевели ее должным образом.

«Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!» — прокомментировал выступление Путина один из читателей.

«Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!» — заметил другой.

«Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых», — подытожил третий.

Дело в том, что российский президент во время интервью одернул американского журналиста, который перебивал его, когда тот отвечал на вопросы. Путин потребовал не затыкать ему рот.