‌ Работа‌ ‌после‌ ‌пандемии‌ ‌и‌ ‌новые‌ ‌проекты‌ «Ростелеком» в‌ Подмосковье‌. Интервью «360»

Стал ли популярен Wi-Fi на автовокзалах Московской области? Как идет наблюдение за школьниками во время сдачи ЕГЭ? Какие новые продукты готовит «Ростелеком» к выходу на рынок? Об этом в интервью «360» рассказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

Пандемия коронавируса создала новые реалии. Как изменилась среда и условия для «Ростелекома»?

Реалии изменились существенно. Перед нами стояли два вызова и две основные задачи. Первая, это сохранность здоровья наших сотрудников. Вторая — это удержать качество предоставляемых услуг для наших клиентов. Именно в период пандемии услуга предоставления доступа в интернет стала жизненно необходимой. Это остался последний мостик между изолированным человеком и современным миром. Поэтому первая наша задача, которую мы решали — это наши сотрудники. Чтобы оставить высокий уровень качества предоставляемых услуг нужно, чтобы за ними кто-то следил.

Многих перевели на удаленную работу?

Если рассматривать Московскую область, то у нас на «удаленке» было около трех тысяч сотрудников. Нужно было обеспечить не только бесперебойность и привычность работы, но и безопасную среду, чтобы избежать утечки данных, обеспечив работу не только по схеме «сотрудник-сотрудник», но и «сотрудник-клиент».

Какие сотрудники остались на работе?

Это наши герои. Это люди, которые непосредственно обеспечивали сервис, подключали абонентов. Потому что в этот период мы испытали колоссальный рост спроса на наши услуги. Особенно в Подмосковье. В марте этого года мы подключили на 45% больше клиентов, чем в марте 2019 года. Потребление услуг, трафик, который ходит по нашим сетям, вырос на 47%. Это прежде всего видео контент. Ведь люди стали удаленно работать и удаленно учиться.

Источник фото: телеканал «360»

Какие услуги больше пользовались спросом?

У малого бизнеса крайне востребованы услуги для организации удаленной работы. Это и наша услуга виртуального АТС. Это интерактивная телефония, когда все звонки фиксируются. Можно настроить переадресацию с основной АТС на номера конкретных людей, которые находились на удаленной работе.

Крупные предприятия интересовались тепловизорами для измерения температуры. Для того, чтобы работать необходимо было измерять температуру сотрудникам. Но когда у вас работает более 200−300 человек — это большая проблема.

Во время пандемии ваша компания показала рост. За счет чего он произошел ?

Если говорить по Подмосковью, то количество наших абонентов с января по июнь по интернету выросло на 1%. Кажется цифра небольшая, но в абсолютных числах это порядка 15 тысяч домохозяйств. Более корректные цифры все же будут ближе к сентябрю.

Интерактивное телевидение выросло на 3%. Еще у нас есть интерактивная платформа Wink. Мы запустили новый стандарт. Это OTT-телевидение. Вы можете смотреть контент на любом устройстве: на смартфоне, планшете., телевизоре. Поставить на паузу фильм.

Источник фото: телеканал «360»

При этом мы добавили в интерактивное телевидение еще и «Ростелеком Лицей». Это наша большая образовательная платформа, акцентированная на школьном и дошкольном образовании. Там содержится большое количество видеоуроков, и они все сертифицированы. К «Ростелеком. Лицей» мы предоставили доступ в период пандемии за один рубль. Чтобы люди в этот период могли не только смотреть фильмы, но и чтобы дети могли себя чем-то занять. Поэтому тут мы пошли на встречу.

Что детям интересно на образовательной платформе?

Всем известны AppStore и Google Play. Там есть рейтинг приложений в виде звезд и количество отзывов. Тоже самое есть и на нашей платформе «Ростелеком. Лицей». Во время пандемии популярно было все. Нельзя сказать, что один урок или направление обгоняло другие.

Как вы реализуете проекты в Подмосковье?

Мы организовали интереснейший проект по видеонаблюдению на Центральной кольцевой автомобильной дороге Подмосковья. Вместе с заказчиком мы распределили весь производственный процесс на участки. Получается, что есть цифровой контроль проведения работ на конкретном участке. Наш заказчик очень доволен и собирается этот опыт распространить на все регионы Центрального федерального округа.

Как жителям Подмосковья подключить интернет?

Нужно обратиться к администрации и уже вместе вырабатываем план, как это белое пятно превратить в покрытие. Это делается разными путями. Это может быть предоставление мобильной передачи данных от нашего дочернего общества TELE2 через базовую станцию.

Иногда это даже кто-то из игроков «большой тройки». Мы им предоставляем канал до ближайшей точки, чтобы они могли засветить туда эфир и людям была бы доступна и мобильная связь, и передача данных.

Источник фото: телеканал «360»

Насколько востребован Wi-Fi на автовокзалах Подмосковья?

В лице Мосгортранса мы имеем очень квалифицированного заказчика. Совместно с ними мы реализовали Wi-Fi на 13 автовокзалах Московской области. Услуга оказалась крайне востребованной. То есть люди пока ждут автобус заходят в интернет. Чаще всего они смотрят видео, но также интересуются различными туристическими направлениями. Это стало для нас неожиданностью. Мы стали смотреть, что мы можем сделать, чтобы продвинуть туризм на территории Московской области.

Что вы можете предложить?

Прежде всего телекоммуникации. Они нужны, чтобы как можно большее количество людей, как узнало о том или ином событии или мероприятии. Мы можем создать специальное приложение для построения маршрутов.

У нас реализованы проекты, они пока пилотные, по умным музеям. То есть мы создаем умное пространство, когда музей начинает превращаться в пространство интерактивное. Когда история оживает. У нас есть несколько таких пилотных проектов, пилотных музеев. Мы сейчас их уже подводим. Думаю, что осенью уже будем запускаться.

Как организована система видеонаблюдения за ЕГЭ в школах Подмосковья?

На территории Московской области в этом году мы установили более 6400 ip-камер для наблюдения в 264 школах и региональном центре приема этой информации. Мы наблюдали не только за учениками, но и за организаторами. Полностью цифровизован и находится под наблюдением процесс печати бюллетеней и их последующего сбора.

Для нас это стандартный процесс. В этом году в пяти школах мы уже меняли камеры предыдущего поколения на новые, более высокого разрешения на новые, что помогло нам бесперебойно обеспечить процесс. Вся видеотрансляция выводится на smotriege.ru, где специалисты наблюдают за процессом госэкзамена.

Насколько защищен портал онлайн-трансляции от различных атак?

Само наблюдение за госэкзаменом находится под нашим мониторингом 24 часа, семь дней в неделю. У нас на всей территории Московской области находятся большое количество наших участков. На всех в момент проведения государственного экзамена есть более 50 бригад, готовых выехать в любую из школ.

Наш центр мониторинга по кибербезопасности, который работает без перерыва следит за DDOS-атаками, которые могут потенциально идти и идут. Они есть, но вы их не замечаете. Мы всегда видим откуда идет атака и куда, говоря простым языком, в дырку пытаются залезть хакеры. Мы видим, из какой страны идет атака. Но мы же самый большой оператор связи, мы можем на время отключить интернет, связанный с этой страной. То есть на несколько секунд. Этого хватает, чтобы атака прекратилась.

Приложение «Ростелеком.Юрист». Какой категории пользователей полезно это приложение?

В нашей жизни возникает достаточно много случаев, когда требуется какая-то консультация от юриста. «Ростелеком.Юрист» — это будет дистанционная консультация, как по телефону так и любым средством связи: интернет WhatsAPp, приложение.

При этом каждое обращение сохранится в личном кабинете вместе с записью ответа. Таким образом вы можете вернуться, проверить, а мы удостоверимся в квалифицированности юриста. Что его ответ был дан корректно и мы в любой момент можем его перепроверить.

Услуга будет стоить небольших денег, 100 рублей в месяц. При этом на запуске мы сделаем ее бесплатной, чтобы можно было попробовать.