«Пойдем в ресторан, я тебе ПЦР оплачу». Как интернет шутит про ковидные ограничения

Заведения общепита Москвы и Подмосковья с 28 июня начнут пускать посетителей только по QR-коду. Его смогут получить вакцинированные, переболевшие ковидом и обладатели отрицательного ПЦР-теста. Собрали главные шутки об этом.

Самым популярным стал вопрос о том, что делать, если мужчина желает пригласить девушку в ресторан, а она не делала прививку от коронавируса. Кто в этом случает должен оплачивать ей ПЦР-тест?

Пользователи предположили, что это действительно может стать новым правилом этикета. Тем более что на фоне событий 2020–2021 годов уже ничего исключать нельзя.

Пошутили и о типичном диалоге на входе в общепит. Теперь это превращается в целое приключение.

Кто-то начал ностальгировать по временам, когда нужно было просто соблюдать масочный режим.

Не обошлось и без прогнозов на дальнейшие ограничения для непривившихся горожан. Одним из вариантов стало включение отопления у тех, кто не сделал укол. Санкция действительно жестокая, учитывая, что жара в Москве не устает бить исторические рекорды.

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Отдельной темой стала «дискриминация» тех, у кого нет заветного QR-кода. В качестве помощи таким людям предложили выносить еду из ресторанов.

Не забыли и о лотерее, которую будут проводить в Москве среди тех, кто сделает прививку от коронавируса. Разыгрываться будут машины стоимостью до миллиона рублей.

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Конечно, появился мем о пяти стадиях принятия, последней из которых теперь стал сертификат о вакцинации. Потому что прививка, как оказалось, может потребоваться и тем, кто уже переболел ковидом. Риск повторного заражения все равно есть.

Новый вид пропускной системы начнет работать в столичных кафе и ресторанах меньше чем через неделю. Помимо общепита, по антиковидным QR-кодам начнут пускать посетителей и подведомственные Минкультуры театры и кинотеатры. Пока в таких учреждениях это правило не является обязательным. Но при его исполнении количество посетителей разрешат увеличить при условии, что зал все равно будет заполнен только на 50%.