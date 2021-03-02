Интернет на бортах российских авиакомпаний может привести к подорожанию билетов. А востребованность услуги под вопросом

Платный доступ к интернету получат пассажиры российских авиакомпаний на коротких рейсах. Первым такую услугу начнет оказывать «Аэрофлот». Перевозчик объявил, что купит специальное оборудование для 16 бортов Airbus A320. Вопрос подключения пассажиров к Сети заинтересовал Utair и «Уральские авиалинии». Опрошенные «360» эксперты оценили востребованность интернета на борту самолета во время короткого рейса, а также предположили, как перевозчики станут отбивать вложенные средства.

Платный доступ к интернету на борту самолета — это распространенная услуга среди мировых авиакомпаний премиум-класса. Об этом заявил главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.

Он пояснил, что для подключения пассажиров на самолет ставят специальную антенну, а в салоне устанавливают специальное раздающее интернет оборудование. Вся система достаточно дорогая, поэтому позволить себе ее могут только дорогие перевозчики.

«В лоукост-сегменте такие услуги не предоставляются, а в премиум-классе — да», — пояснил Роман Гусаров.

Он отметил, что для «Аэрофлота» подключение пассажиров к интернету на борту только укрепит его статус среди европейцев, которые и так хорошо относятся к российскому перевозчику. Но возникает вопрос, будет ли спрос на такую услугу.

«Я не знаю, насколько это будет востребовано на коротких маршрутах, особенно по России. Поскольку платежеспособность населения существенно пострадала. Но, в конце концов, эта услуга не навязывается и любой сможет ей воспользоваться по желанию за дополнительные деньги», — заявил эксперт.

Роман Гусаров рассказал, что после закупки оборудования «Аэрофлот» может выбрать одну из двух моделей компенсации затрат. Одна из них предусматривает повышение цен на билеты.

«Можно переложить это в базовую стоимость авиабилетов, а можно переложить это на длительную самоокупаемость от пользователей этого оборудования. Все зависит от того, как быстро захочет авиакомпания отбить свои деньги», — подчеркнул он.

По словам эксперта, для России самолеты с доступом к интернету — это редкость. Но они тоже могут быть, если региональный перевозчик берет в лизинг у европейской компании уже оборудованный борт. Тогда авиакомпания начинает предлагать эту услугу пассажирам.

«Но системно к вопросу пока подходит только „Аэрофлот“», — подытожил Роман Гусаров.

Найдутся те, кто заплатит

Интернет на коротких рейсах не был востребован, но сейчас ситуация уже изменилась, посчитал интернет-эксперт Антон Меркуров. По его словам, сейчас пользователи готовы платить за доступ к мировой Сети и на земле, и в воздухе, чтобы сохранять возможность общаться.

Эксперт отметил, что закупка дополнительного оборудования «Аэрофлотом» его несколько удивила, поскольку авиакомпания в последние годы пытается сократить стоимость авиабилетов, а значит, ей было куда направить средства. Но саму идею оборудовать самолеты доступом к интернету эксперт поприветствовал.

«Мы же любим, чтобы интернет был везде. Сколько бы услуга ни стоила, найдутся те, кто за нее заплатит, поэтому рынок отрегулируется», — заявил Меркуров.

Согласно данным СМИ, «Аэрофлот» разрабатывает несколько тарифов для доступа пассажиров к интернету. Средняя скорость передачи данных составит 10 мегабит в секунду.

Использование мессенджеров во время полета обойдется в пять долларов. Самыми дорогими станут 200 мегабит. За три часа использования придется заплатить 25 долларов.