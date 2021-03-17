Следы от веревки и травмы по всему телу. Сибирячка добилась проверки интерната для особенных детей

Жительница Новосибирской области со скандалом забрала своего 21-летнего сына из психоневрологического интерната. Мать пришла навестить молодого человека и увидела на его теле массу травм. У него, по ее словам, было разбито лицо, а на руках и ногах видны следы привязывания.

Больной сын

Сергей — второй ребенок у многодетной матери Ольги Шведовой. Ему 21 год. Из-за генного нарушения молодой человек родился с двукратным числом хромосом.

Врожденная болезнь не позволила Сергею полноценно развиваться, и его интеллект остался на уровне пятилетнего ребенка. Он может только играть и выполнять простые бытовые задачи. Из-за этого за Сергеем нужен постоянный присмотр, сообщила новосибирская редакция сайта kp.ru.

Когда Сергею было 14 лет, Шведова отдала его в Ояшинский интернат для особенных детей. Там никаких проблем не было. Но когда молодой человек подрос, его нужно было перевести во взрослое учреждение — в Обской психоневрологический интернат в городе Обь. По словам Шведовой, там условия оказались плохими: переполненные палаты, пропадающие вещи и скудная еда. Но, по ее словам, это единственное место, куда она могла отдать сына, ведь в области подобных учреждений больше нет.

В интернате Сергей провел три года. Родные иногда забирали молодого человека домой, однако потом началась пандемия и сотрудники интерната запретили навещать пациентов — можно было только отправлять передачки. Шведова просила других пациентов фотографировать ее сына, потому что она беспокоилась за его благополучие. Однако администрация учреждения запретила рассылать родственникам снимки.

Перевод в другое место

«360» связался с матерью Сергея Ольгой Шведовой. Она рассказала, что узнала о происходящем после звонка из Обского интерната. Сотрудница ей сказала, что Сергея нужно перевести в другую больницу в селе Карпысак. Но сделать это можно по закону только с согласия Шведовой. Однако мать отказалась подписывать бумаги, потому что у ее были на это причины.

В больнице в Карпысаке Сергей был уже дважды. По словам Шведовой, один раз молодого человека забрали туда без ее согласия, что в принципе незаконно. Опыт нахождения в учреждении в Карпысаке был для семьи неприятным.

Из больницы забирала, там их привязывали. Когда я приехала, были запястья рук и ноги [травмированы] до костей. На одной руке до кости было мясо шерканное. Следы от привязывания, что их привязывали к кровати Ольга Шведова.

По словам Шведовой, ее сын всегда на агрессию отвечает агрессией. Повышенные голоса, крики у него провоцируют раздражение. При этом дома, где с ним хорошо обращаются, он не ведет себя агрессивно.

Из Карпысака Сергея возвращали обратно в Обской интернат. Причем после возвращения сотрудники якобы просят родственников долгое время не навещать пациентов. Они должны привыкнуть к интернатной обстановке. По словам Шведовой, Сергей привыкает, но в учреждении есть другие больные, которые могут вести себя агрессивно. А он отвечает на эту агрессию соответствующим образом.

И вот недавно Шведовой позвонили из Обского интерната, чтобы получить ее согласие на перевод Сергея в больницу в селе Карпысак. Матери сказали, что у Сергея много травм по всему телу. Она тут же решила поехать в учреждение, но сотрудница уверяла, что она не успеет приехать до закрытия. В итоге Шведова схитрила, договорившись на понедельник, но специально поехала сразу после звонка.

«Они мне вывели его уже полностью одетого. Я раздевать не стала. Раньше я его забирала, я подписывала документ, что я его забираю без повреждений. Если какие-то царапины — это все прописывались. В этот раз мне такую бумагу не дали», — сказала Шведова.

Когда Шведова села в машину с Сергеем, с него сняли головной убор и были в шоке: голова вся в шрамах, засохшие болячки, порванная губа, ухо сверху и снизу надорвано. Когда молодого человека раздели дома, увидели и другие травмы: тонкая полоса на шее, будто Сергея душили, синяки на спине. Шведова уверена, что некоторые раны Сергей мог нанести себе сам, например, разбить лоб или ранить руку. Однако себя душить и ставить себе синяки на спине он точно не мог.

«Мне говорили, якобы сын дрался, кусал санитаров. Но дома мой сын никогда не проявлял агрессии, обычно он играл палочками и смотрел телевизор. Когда ему что-то не нравится, он начинает требовать: „Дай!“, „Не хочу“. Если спокойно объяснить — все хорошо, а когда на него кричат незнакомые люди, может взбунтоваться», — рассказала Шведова kp.ru.

Шведова сказала, что не собирается находить виновных. Ее главная цель — «навести порядок в интернате».

Принятые меры

Шведова обратилась в полицию и прокуратуру. Следователи начали проверку. Министерство труда и социального развития Новосибирской области также организовало проверку. Изучать будут правила содержания людей с инвалидностью в Обском интернате, организацию питания и реабилитационного процесса. Также в учреждении опросят сотрудников и просмотрят камеры видеонаблюдения, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева в беседе с «360» сказала, что 18 марта поедет в Обской интернат, чтобы посмотреть на учреждение и взять дело на контроль. В последний раз Шалабаева была в этом учреждении в 2019 году. В 2020-м ей не удалось его посетить из-за пандемии.

Сегодня представители Минтруда, прокуратуры там были. Мне звонил директор учреждения, он сам написал заявление в прокуратуру о том, чтобы была проведена тщательная проверка Нина Шалабаева.

Представители Обского психоневрологического интерната заявили, что деятельность интерната осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами и с соблюдением прав граждан. В пресс-службе отметили, что ряд психических заболеваний может провоцировать агрессивное поведение, передает сайт «Курьер. Среда. Бердск».