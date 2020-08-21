«Интер» и «Севилья» поборются за кубок. Кто заберет трофей Лиги Европы?

21 августа «Севилья» и «Интер» встретятся в финале Лиги Европы. Испанский клуб может в шестой, рекордный раз выиграть престижный трофей. А миланцы поборются за кубок впервые за 10 лет. Что думают букмекеры и футбольные эксперты по поводу матча?

Игру «Севильи» и «Интера» покажут 21 августа, в 22:00 по московскому времени, на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1». В Лиге Европы (ЛЕ) испанцы легко прошли групповой этап, одолев румынский «Клуж» в 1/16 и «Рому» в 1/8 финала. В четвертьфинале натиска не выдержал «Вулверхэмптон», пропустив один гол, но этого было достаточно.

Самым сложным соперником стал «Манчестер Юнайтед», но путевку в финал испанцам принес гол Люка де Йонга в конце матча. В итоге «Севилья» в этом розыгрыше не проиграла ни одного из 20 матчей — 11 побед и девять ничьих. А за всю историю участия в турнире команда ни разу не упустила победу, когда выходила в финал. Пять выигранных кубков сделали клуб рекордсменом Лиги Европы.

«Интеру» не так повезло, как «Севилье». Команда попала в «группу смерти» к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и пражской «Славии». Миланцы все же навязали серьезную борьбу соперникам, но этого не хватило для выхода из группы. Команда финишировала третьей, отстав от «Боруссии» на три балла. Но «Интер» все же оказался в плей-офф, обыграв «Лудогорец», «Хетафе» и «Байер». Самой простой игрой для итальянцев стала встреча с донецким «Шахтером», которому забили в ворота безответные пять голов.

Прогноз букмекеров

Эксперт по связям с общественностью Раrimаtсh Алексей Бабичев сообщил «360», что 85% ставок приходится на «Интер». Конкретных сумм собеседник «360» не назвал, отметив, что крупных сумм пока никто не ставил.

«Наши аналитики уверены, что „Интер“ выиграет Лигу Европы в сезоне. По оценкам трейдеров, шанс, что подопечные Антонио Конте поднимут кубок, — 1,64. Это порядка 59% вероятности на такой исход. Шансы „Севильи“ в четвертый раз за последние 10 лет выиграть Лигу Европы оценивается в 2,35, что немного меньше. Это 41% вероятности», — сказал Бабичев.

Шансы «Интера» добиться победы за основное время без учета овертайма и серии пенальти оцениваются аналитиками в 2,28, что соответствует 42%. Большее число ставок трейдеры планируют увидеть ближе к матчу, поскольку основные пари клиенты заключают за час-два до начала матча.

Директор по маркетингу БК BetRoom Петр Кипа по просьбе «360» оценил уже сделанные ставки на предстоящую игру. По его словам, большинство клиентов BetRoom уверены в победе «Интера» — 87%. Триумфа «Севильи» ожидают 10% фанатов, а 3% надеются на ничью.

При этом коэффициент на успех испанской команды составляет 3,37, на итальянской — 2,26. На равный счет в матче аналитики БК предлагают котировку 3,42. Самая большая ставка на данный момент составляет 300 тысяч рублей на победу «Интера» Петр Кипа.

Мнение обозревателей

Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник в разговоре с «360» подчеркнул, что шансы обеих команд равны, несмотря на очень уверенную победу «Интера» над «Шахтером». По мнению специалиста, в матче многое будут решать индивидуальные качества футболистов.

«Здесь будут решать индивидуальные действия, это может стать матчем личностей, то есть кто-то из звезд, тех футболистов которые определяют игру, если будет вдохновение, удача, они могут сыграть важную роль в финале и принести команде трофеи», — поделился Шпитальник.

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин объяснил «360», что «Севилья» и «Интер» играют в «разный футбол». Например, испанцы больше специализируются в контроле мяча, а итальянцы универсальные. Обе команды, по мнению Галямина, набрали приличную форму, которую показали в полуфиналах.

«По технической оснащенности „Интер“ более мощный, чем „Севилья“, но испанцы отличаются от итальянцев тем, что более техничные, чуть более заточены на контроль мяча. Шансы 50 на 50, не вижу никого фаворитом в этой паре», — поделился Галямин.