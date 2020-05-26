Инсульт, «горло курильщика» и запах пепельницы. Как российские звезды бросали курить

Телеведущий Дмитрий Дибров бросить курить. Отказаться от пагубной привычки он пообещал Елене Малышевой после того, как в феврале пережил микроинсульт. Побороть в себе тягу к курению смогли и другие российские знаменитости. И на это у них не ушло много времени. Как юморист Владимир Винокур смог за один день отказаться от вредной привычки, почему телеведущая Ольга Бузова решила распрощаться с сигаретами, и кто всего одной фразой заставил актера Данилу Козловского бросить курить — в материале «360».

О вреде курения точно слышал каждый: эта пагубная привычка не только вызывает зависимость, но и негативно влияет на здоровье человека. Множество людей по всему миру борются с этой пагубной привычкой. Не исключение и российские знаменитости, многим из которых удалось навсегда победить тягу к курению.

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров решил отказаться от курения после перенесенного в феврале 2020 года микроинсульта. Такое обещание он дал Елене Малышевой, которая в тот период навещала его в больнице.

По словам Диброва, о возможных последствиях вредной привычки его предупредили и медики. Они подчеркнули, что после первого инсульта велика вероятность угодить в больницу снова с тем же диагнозом, рассказал телеведущий в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Сейчас Дибров не только отказался от сигарет, он также перестал употреблять алкоголь и каждый день измеряет давление.

Владимир Винокур

Юморист рассказал в интервью сайту kp.ru о том, что бросил курить в один день. Это произошло в 1989-м году во время его поездки в Сидней. Тогда у него пропал голос. Винокура срочно отвезли в больницу. После осмотра врач озвучила: отек связок. При этом она отметила, что у российского юмориста «типичное горло курильщика».

Источник фото: РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

По словам медика, отек, который был у Винокура, мог перейти в онкологическое заболевание. «Я вышел из кабинета, тут же выкинул недокуренную пачку в урну. С тех пор ни-ни!», — рассказал юморист.

Данила Козловский

Актер Данила Козловский отказался от вредной привычки во время работы над фильмом «Легенда № 17», в котором исполнил главную роль — хоккеиста Валерия Харламова. Об этом он рассказал в интервью сайту kр.ru. Одной из причин отказа от курения стало замечание сестры Харламова Татьяны: «Валерка не курил».

Тогда, по словам актера, он решил бросить курить на время съемок, но и после их завершения к пагубной привычке не вернулся.

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова начала курить еще в 11-м классе и не могла расстаться с зависимостью на протяжении шести лет. Несмотря на чувство стыда, она продолжала «смолить», в тайне от родителей. Но на 21-й день рождения настал переломный момент.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Я хотела вновь чувствовать себя свободной, не пахнуть, как пепельница. Завязала в один день. Безо всяких программ, пластырей и никотиновых жвачек», — рассказывала теледива в интервью kp.ru.

В тот момент Бузова поборола свою зависимость. И несмотря на то, что ее засняли с сигаретой в период развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, осуждать ее никто не стал. Разовый срыв Бузовой в привычку не вошел.

Эвелина Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс тоже отказалась в свое время от пагубной зависимости. Она бросила курить после того, как решила, что такая привычка угрожает ее здоровью, красоте и долголетию, пишет РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости» / Евгения Новоженина

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире табак уносит порядка шести миллионов человеческих жизней. Онкология, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, и еще более двух десятков недугов может спровоцировать именно табачная зависимость.