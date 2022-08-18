Ядерное оружие как инструмент сдерживания. Россия не ударит первой, но в случае угрозы пустит в ход весь арсенал

В МИД РФ заявили, что Россия может применить силы ядерного реагирования только как ответную меру или при угрозе существования государства. США и НАТО должны отдавать себе отчет, к чему может привести агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможности применения ядерного оружия. Пока что предпосылок для этого нет.

Ударом на удар

Использование Россией сил ядерного реагирования прописано в военной доктрине страны. Такое возможно исключительно в качестве ответной меры на агрессию или же при угрозе существования государства. Об этом напомнил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможности применения ядерного оружия», — подчеркнул он.

Локальных ударов не будет

Использование ядерного оружия может спровоцировать внезапное нападение других государств или официальное объявление войны, которое угрожает целостности и существованию России. Об этом «360» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Тогда, по-моему, вне зависимости от того, применяет ли [враг] ядерное оружие или нет, мы можем его применить. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин, когда сказал: „Зачем нам мир, в котором не будет России?“ Стоит обратить внимание, что, в отличие от США, где предусмотрен превентивный удар, мы говорим об ответном ударе — в случае нападения», — пояснил он.

Дандыкин указал, что в нынешней ситуации НАТО ведет себя достаточно агрессивно. А руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что ядерное оружие сдерживает недружественные страны от нападения. Поэтому само по себе его применение возможно лишь для предотвращения уничтожения РФ.

«Любое применение ядерного оружия вызовет жесткую реакцию на планете, даже если это будет локальный случай. РФ же не может отделаться какими-то локальными ударами. Она будет применять весь арсенал в случае прямой угрозы стране», — отметил он.

Михайлов подчеркнул, что пока предпосылок для применения ядерного оружия не видит. По его мнению, обладая возможностями России и США, которые могут попросту уничтожить мир, вряд ли главы государств будут доводить ситуацию до военного конфликта.

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