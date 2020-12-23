Как избежать заражения коронавирусом? Инструкция

Количество заболевших COVID‑19 растет с каждым днем. Как правило, болезнь протекает в легкой форме, но не у всех: примерно в одном из пяти случаев пациентам необходима госпитализация. Поэтому беспокойство за себя и близких оправданно. «360» составил пошаговую инструкцию, в которой подробно рассказал, что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Чтобы случайно не подхватить COVID-19, нужно просто следовать введенным мерам безопасности.

В общественных местах важно носить защитную маску и перчатки. При этом менять маску следует каждые два часа. Одноразовую маску после использования необходимо выбросить. Повторно надевать одноразовую маску нельзя.

По приходе с улицы домой нужно тщательно мыть руки. На улице или в помещениях, когда нет возможности вымыть руки, можно использовать антисептики и влажные салфетки.

Поскольку вирус может проникнуть в организм, попав на слизистую, рекомендуется не трогать лицо руками. Во избежание заражения обходите большие скопления людей, а также не забывайте про соблюдение социальной дистанции.

Все эти несложные правила помогут вам обезопасить себя от заражения коронавирусом.