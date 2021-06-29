Инструкция, которая спасет. Как обезопасить себя во время грозы

В Москве и Подмосковье прошел суперливень с мощной грозой. Непогода поломала деревья, вызвала перебои в сети и даже затопила станцию метро. Грозовой ливень может быть опасным не только для зданий и коммуникаций, но и для человека. Чтобы спастись, нужно следовать нескольким советам.

Экстремальная жара в московском регионе сменилась суперливнем и мощной грозой. Дожди начались во всех частях столицы. В одних районах ливень затопил тротуары. Под водой оказалось Ленинградское шоссе, затопило и метро «Ясенево».

В Подмосковье молния ударила в частный дом, из-за чего начался пожар. А в строящемся жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Раменское упал кран и оборвал кабельные линии.

Из-за непогоды сбои с электричеством произошли в Балашихе, Коломне, Раменском и Богородском. Спустя несколько часов электроэнергию вернули.

Безопасность дома

Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей объяснил, что людям лучше не выходить на улицу и отключить электричество. Иначе может произойти перебой в напряжении, и это приведет короткому замыканию.

Если это частный дом, то стоит отключить все виды коммуникаций. Если в доме есть печь, то не поддерживать процессы горения в печи, потому что воздух на выходе более теплый и велика вероятность того, что молния попадет в трубу Михаил Макей.

Макей добавил, что в частном доме желательно иметь громоотводы и закрывать все окна во время грозы.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин посоветовал в случае грозы находиться подальше от открытых окон и лоджий.

«Многие выходят на лоджию, но это опасно, поскольку с верхнего этажа может что-то упасть», — отметил Щетинин.

Защитить себя на улице

На улице во время грозы лучше не находиться вблизи легко переворачиваемых конструкций. Например, рекламных щитов, баннеров и остановок.

«В любом случае нужно смотреть по сторонам и не надо недооценивать силу ветра. Вчерашняя гроза показала, что деревья обламывались и падали на машины», — добавил Макей.

Специалист также отметил, что если человек застал непогоду в воде, то ему нужно срочно добраться до земли и покинуть акваторию.

Иногда гроза настигает людей за пределами города на отдыхе. По мнению заслуженного спасателя Сергея Щетинина, в таком случае придется отложить сотовый телефон и не использовать металлический зонтик: это может стать своеобразной приманкой для молнии. Спасатель напомнил и о простом правиле: не прятаться под одинокими деревьями.

«Молнии обычно попадают в отдельно стоящие деревья. Постарайтесь лучше найти здание и переждать грозу там», — добавил Щетинин.

Гроза для автомобилистов

Непогода застает жителей мегаполиса и в дороге, но шансов попадания в машину молний меньше. Сергей Щетинин напомнил, что колеса сделаны из резины, которая не пропускает электричество. Мишенью для молнии может стать только антенна на автомобиле.

Спасатель напомнил, что водителям нужно держаться подальше от деревьев, строительных лесов и подъемных кранов. Михаил Макей же убежден, что на машине передвигаться в грозу вообще не стоит.

«Можно получить гидроудар. Вода попадет в проводку и вызовет короткое замыкание», — объяснил Макей.

Вместо поездок лучше оставить автомобиль на ровной открытой парковке или подземном паркинге. Точно не стоит парковать машину у деревьев.