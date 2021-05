Инструкция для молодоженов. Подготовка к свадьбе за 5 шагов

Эти лайфхаки помогут вам организовать свадьбу в Москве, самим выбрать подрядчиков и рассчитать примерный бюджет: от покупки платья до свадебного путешествия.

Заветное предложение уже сделано — казалось бы, цель намечена. Что дальше? Как из состояния «я согласна» перескочить сразу к бросанию букета и желательно без лишней нервотрепки? Впереди хлопоты. Будем честны: большая половина творческих моментов подготовки чаще ложится на хрупкие плечи будущей невесты. И чтобы в вашем случае творчество не было синонимом стресса, внимательно читайте нашу инструкцию. Итак, с чего начать?

Лайфхак: сначала определите масштаб. Свадьба вашей мечты — это королевское торжество на сотни приглашенных лиц или уютный семейный праздник только для близкого круга?

Еще до составления списка гостей прислушайтесь к самим себе, обсудите в паре ожидания и настроение будущего дня Х. Как только вы определите масштаб будущей свадьбы, у вас отпадет большинство вопросов, ответы придут сами по себе.

Шаг 1: Выберите локацию для свадьбы

И один из таких вопросов — где праздновать? Выбирайте локацию, отталкиваясь от количества гостей. Подумайте над стилем торжества. Например, если вы мечтаете об уютной тематической свадьбе, актуален будет небольшой загородный комплекс или ресторан с отдельным банкетным залом до 50 человек. Отмечайте для себя сразу несколько разных локаций и приезжайте на просмотр.

Лайфхак: если это ресторан, найдите время и загляните туда как обычный гость. Смело дегустируйте меню, сравнивайте, задавайте вопросы и не забудьте про отзывы в интернете.

Беспроигрышный вариант — универсальные банкетные залы (которым по силам разместить и мини-компашку и большую кавказскую свадьбу). Если рассматриваете Москву, совет: берите во внимание места ближе к периферии. Ценовые рамки шире, а уровень не отстает от самых модных столичных локаций. Например, в зале Republic Hall комфортно разместятся до 230 гостей. Интерьер в классических светлых тонах, широкие окна и большой танцпол — базовая площадка, которая легко адаптируется под любой стиль торжества.

Лайфхак: если у вас уже готовится список «на чем можно сэкономить», лучше сразу вычеркните из него банкетное меню и алкоголь.

Ваши гости долго будут вспоминать, шоколадный фонтан в Republic Hall (откроем секрет: он идет в подарок к вашему банкету при предъявлении промокода REPUBLIC 360). Однако если меню будет некачественным или примитивным, увы, этого гости тоже не забудут. То же самое касается и алкоголя. К слову, в Republic Hall можно и нужно приносить свои напитки. Их можно закупить на оптовых базах либо в проверенных магазинах. Чаще всего на крупный заказ бывают хорошие скидки.

Чтобы рассчитать примерную цену свадебного банкета, начните со стоимости меню на одну персону. Большая удача, если получится найти место, где сама по себе аренда помещения будет бесплатной. Например, в Republic Hall вы платите только за индивидуальное меню (3500 рублей на персону) и обслуживание гостей (10% от общей суммы меню). Дополнительно оплачивается звуковое и световое оснащение, а также техник — 30 тысяч рублей, также на площадке присутствуют проектор, плазменная панель — это значительно сократит список подрядчиков, которых вам предстоит искать, к тому же здесь есть собственная бесплатная парковка, что бывает редкостью для банкетных залов.

Подробнее можно узнать на страницах Republic Hall в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и на сайте.

Лайфхак: бронируйте место для проведения банкета заранее: не за месяц и даже не за два — раньше. Например, в Москве локации для летних торжеств начинают разбирать уже в апреле. И если не хотите остаться без выбора, начинайте поиск еще за полгода.

Что ж, представим, что вы уже знаете, где проведете долгожданный день и в каком стиле будет ваша свадьба. Дальше — самое интересное.

Шаг 2: Платье невесты и костюм жениха

Очень многие невесты вдохновляются на идею торжества уже после того, как выбрали то самое заветное платье. Имейте это в виду при выборе стиля свадьбы. Выбор свадебных салонов огромен, платьев — еще больше. Чтобы не растеряться от изобилия, определите сначала несколько разных фасонов, которые хотели бы примерить.

Лайфхак: не исключено, что на вас идеально сядет именно тот фасон платья, на который вы делали меньше всего ставок, поэтому не пренебрегайте разнообразием во время примерки.

«Грета» и «Челси»

Как искать платье в Москве? На примерку в московский свадебный салон «Мэри Трюфель» стоит записаться заранее (как и в большинство других салонов), и тогда вас встретит личный консультант, который будет сопровождать вас при выборе наряда. Учитывая желания невесты, помощник предлагает несколько разных платьев. Кстати, в этом сезоне в тренде рукава-буфы, поэтому если у невесты есть мечта выйти замуж в образе Леди Ди — она может легко осуществиться. Для наглядности мы сделали подборку платьев в салоне «Мэри Трюфель» в разных стилях и ценовой категории.

«Забава» Рара Авис

«Эрика» Наталья Романова — 49 900;

«Хилори» Рара Авис — 101 300;

«Рейкьявик» Рара Авис — 66 000;

«Даймонд» Вона — 133 200;

«Хелена» Вона — 212 900.

Подробнее можно узнать на страницах «Мэри Трюфель» в Instagram, Facebook, «ВКонтакте», TikTok и на сайте.

Лайфхак: вне зависимости от стиля торжества и количества гостей невесте на свадьбе придется не только дышать и фотографироваться, но еще и обниматься, танцевать и регулярно перекусывать. Вспомните об этом во время примерки.

Костюм жениха лучше выбирать после платья. Не забываем про стилистику свадьбы и выбранную цветовую гамму: жених и невеста должны гармонично смотреться друг с другом. Очевидно, что фрак будет смотреться странно с платьем в стиле бохо, а жилет с шортами и шляпой — с образом принцессы Дианы. В коллекции мужских костюмов KANZLER можно подобрать для жениха стильный лук как в классическом варианте, так и в более расслабленном смарт-кежуал.

Вне зависимости от стиля ваших образов ставьте в приоритет комфорт. Стиль с удобством сочетать реально, если костюм качественный. Например, в KANZLER используются ткани и фурнитура премиум-класса. Ну а если вы не найдете костюм вашей мечты, то высококвалифицированные портные помогут с ее воплощением, правда, стоит учесть, что индивидуальный пошив костюма требует больше времени, поэтому собирать жениха на свадьбу в последний момент тоже не стоит.

Лайфхак: костюм жениха выбирайте исходя из прогноза погоды на вашу свадьбу. Кашемир, шерсть — на холодное лето, весну и осень. Хлопок, шелк и лен — на более жаркую вечеринку.

Средняя цена на мужской костюм в сети магазинов KANZLER — 15 тысяч рублей. Финальная стоимость будет зависеть от материала и стиля выбранного костюма. Но специально для самых стильных женихов бренд дарит скидку 10% по промокоду 360.

Подробнее о моделях и ценах можно узнать на страницах KANZLER в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и на сайте.

Шаг 3: Оторваться «напоследок»

Не пренебрегайте вечеринкой «до» — ее вы будете вспоминать потом всю жизнь на одном уровне с самой свадьбой. Сценарии мальчишника и девичника выбирайте исходя из интересов компании: классическое девчачье спа и караоке или кулинарный мастер-класс. Наверняка контекстная реклама в браузерах уже предлагает вам варианты. Кстати, в уже знакомом вам Republic Hall есть караоке-клуб, где для молодоженов действует скидка на мальчишник и девичник — 20%.

Лайфхак: попробуйте сломать шаблон и отдохнуть перед свадьбой вдвоем. Это поможет расслабиться после долгих споров (увы, они будут) из-за предсвадебных хлопот и освежить настроение перед самим днем Х.

Жениху и невесте можно сходить на парный массаж или попробовать вместе что-то новенькое. Например, процедуру флоатинга. Это новая спа-терапия, где вы буквально парите в соленой воде. Если говорить научным языком, флоатинг обеспечит полное прекращение внешнего воздействия на организм. Это позволит максимально снизить поток нервных импульсов и даже постичь дзен. В Москве попробовать флоатинг можно в Grand Float: 60 минут в бассейне с соленой водой — и вы как будто после восьми часов сна.

Для понимания: это не просто ванна с солью, флоат-комната оборудована неглубоким бассейном с высококонцентрированной соленой водой. Вы лежите на спине, а вода буквально выталкивает вас на поверхность. Процедуру можно проходить вдвоем. Перед погружением в воду — на массаж, а после флоатинга — расслабляющая чайная церемония.

Такой день поможет сблизиться, восстановить силы и подготовиться морально к самому ответственному моменту. Стоимость на двоих — 7450 рублей, в комплекс входят час массажа, час флоатинга и чайная церемония. Кстати, в Grand Float сейчас действуют скидки:

- «Счастливые будни»: скидка 10% на все услуги при посещении центра в будни до 16:00 включительно:

- «Именинник»: скидка 30% именинникам три дня до и три дня после дня рождения.

И специально для молодоженов делимся промокодом Свадьба — скидка 15% на все услуги до 30 июня 2021 года.

Подробнее о предложениях можно узнать на странице Grand Float в Instagram и на сайте.

Шаг 4: Свадебный марафет

Вы уже прочитали все отзывы, изучили аккаунты мастеров и сравнили цены. Наверняка вы даже знаете, что именно хотите видеть в день свадьбы у себя на голове и на лице. В любом случае свадебный макияж и прическу лучше отрепетировать заранее. Это значит — выбираете мастера и договариваетесь о пробном визите. Так можно заранее сформировать мнение о мастере, если вы еще не определились, и увидеть, что получается на деле. Не скупитесь на пробный предсвадебный макияж и прическу. Даже если мастер опытный и с хорошими отзывами, лучше проверить это на себе заранее. К тому же в день свадьбы у вас будет достаточно хлопот, поэтому лучший образ — заранее спланированный.

Лайфхак: жениху перед свадьбой также не стоит пренебрегать стрижкой. Но пусть это будет не парикмахерская у дома, где выбор ограничивается стрижками «бокс», «полубокс» и «модельная», — выбирайте проверенного мужского мастера.

Наверняка вы знаете, что в барбершопах делают не только стрижку, но и стильное бритье, уход за бородой и усами. Например, Oldboy Barbershop — намного больше, чем просто мужская парикмахерская. Это даже больше, чем мужской клуб по интересам. Это именно то место, куда мужчине стоит заглянуть накануне свадьбы. Даже если он из тех, кто проснулся, умылся и уже красавчик! Ребята-барберы сделают скидку 20% на первое посещение, если предъявите промокод 360TV.

Подробнее о видах услуг можно прочитать на сайте Oldboy Barbershop.

Шаг 5: Путешествие, или Есть ли жизнь после свадьбы?

Куда поехать в медовый месяц, лучше определиться еще на этапе планирования свадьбы. Несмотря на пандемию, выбор мест для свадебного путешествия есть. Из открытых стран остаются Эмираты, Мальдивы, Куба и не только. Заранее ищите для себя наиболее выгодные и горячие варианты.

Лайфхак: за подбором свадебного тура обратитесь к специалисту, лучше в крупные туристические агентства. Они помогут организовать медовый месяц «под ключ» — где будет символическая церемония, а вся программа направлена на отдых для двоих.

Например, в турагентстве TUI есть специальные пакеты для молодоженов. Возьмем Кубу: само по себе романтическое путешествие станет еще ярче, если попробовать вариант «Только мы вдвоем».

В пакет Just the Two of Us входят:

- профессиональные услуги свадебного координатора в гостинице в день свадьбы;

- символическая свадебная церемония под руководством свадебного координатора на английском или немецком языке;

- выбор места проведения церемонии;

- букет тропических цветов для невесты и бутоньерка для жениха;

- романтический ужин для пары в ресторане с меню a la carta в свадебный вечер;

- пакет-комплимент «Медовый месяц» (Honeymoon Package).

Идеально, если вы планируете уединенное бракосочетание вдали от серой столицы. Стоимость такой церемонии 155 USD.

Если сравнивать цены на заграничные свадебные туры, в списке относительно бюджетных мест для отдыха Абхазия, Турция, которую вскоре обещают открыть. Вершину рейтинга по стоимости возглавят Мальдивы — можно спокойно закладывать полмиллиона рублей за неделю на двоих. Уровень сервиса и климат на Мальдивах — это мечта для тех, кто предпочитает релакс и романтические завтраки прямо в океане.

Подробнее о предложениях можно узнать на страницах TUI в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», на YouTube-канале и на сайте.

Спланируйте все свои действия примерно за полгода до события, пропишите дела на каждый месяц — и вы защитите себя от лишней паники. И напоследок главный лайфхак для счастливой свадьбы: не торопитесь. Лучший выбор тот, который сделан без суеты. Это касается всех этапов подготовки к свадьбе — от определения цвета ленточки на приглашениях до правильного ответа в ЗАГСе.