Инструкторы НАТО прикинутся поварами и санитарами при сдаче «Азовстали»

В подземном городе под Мариуполем находится достаточно много иностранных военных инструкторов, это специалисты, которые учили украинских националистов убивать людей. Но сейчас боевики используют их для своей защиты и не выпускают иностранцев. Эта тактика прикрываться другими людьми была продемонстрирована ими неоднократно. Любопытно узнать, что расскажут эти иностранцы, когда, наконец, выползут на поверхность, вероятно, начнут изображать поваров или делопроизводителей, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Далее — прямая речь собеседника «360».

Спецоперация идет по плану. Она решает те задачи, которые были поставлены перед ней Генштабом и главным оперативным управлением, производится демилитаризация украинской армии, она полностью лишается топливных резервов, резервов боеприпасов и боевой техники. Уничтожаются заводы по ремонту, воссозданию и модернизации этой техники.

Я думаю, что сопротивление украинских войск становится с каждым днем все меньше и меньше, и сегодня идет подготовка к решающему сражению на донбасском направлении, где сосредоточено по заявлению президента Зеленского 45 тысяч военнослужащих. По заявлению представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, речь идет о почти 100 тысяч военнослужащих Украины, а это в основном запрещенные в России бандеровские* подразделения, «правосеки»*. Как говорил тот же Зеленский — это ядро украинской армии, ее основная боевая часть.

После решения этой задачи, я думаю, что наступление наших войск будет сосредоточено по направлению на юге Украины и по центральным городам Украины — это Харьков, Чернигов Киев и так далее, Днепропетровск, естественно, и Запорожье.

Быстро ведется спецоперация, медленно ведется спецоперация — это вообще не серьезный разговор, когда ты делаешь такие заявления из-за океана или с дивана. Я считаю, что не надо мешать военным выполнять свои профессиональные обязанности и задачи. Генералы на то и имеют большие звезды на погонах для того, чтобы они выполняли свои задачи без оглядки на нас с вами, хотя это не мешает нам с вами обсуждать их действия. Тем не менее они деньги получают за то, что они работают так, как велит их профессиональный долг, честь и совесть.

У меня нет оснований сомневаться в том что наши руководители военные успешно выполняют свои обязанности, я 30 лет в армии прослужил, я знаю многих из этих людей и я думаю, что они достойно выполняют свои обязанности на поле боя.

Ложь Зеленского

Насчет потерь, о которых говорит Зеленский, — это абсолютная ложь. Я уже не говорю о том, что только в Мариуполе сдались в плен около двух тысяч морских пехотинцев. Я не знаю, эти две тысячи человек Зеленский причисляет к потерям или к успеху ВСУ. Это те, кто сдались в плен, а сколько осталось на поле боя? Я думаю, что несколько тысяч, не две и не три, а гораздо больше.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Погибло достаточно много людей на Украине. И мирного населения, которое расстреливает та же украинская сторона, и военнослужащих ВСУ. Тем более что, украинские власти не жалеют своих военных, не запрещают им сдаваться в плен, например, в том же Мариуполе.

Можно представить, что если две тысячи сдались в плен, то порядка семи тысяч остались на поле боя — безвозвратные потери это называется на военном языке, если не больше.

Источник фото: РИА «Новости»

Инструкторы для ВСУ

Что касается подготовки спецназовцев украинских инструкторами из Великобритании. Ну, пусть готовятся. Мы знаем, какие смелые английские специалисты. Один из них захваченный в Мариуполе, нам сегодня рассказывает, что он там помощник повара, что он не стрелял, хотя у него все пальцы в мозолях от нажатия на курок.

Знаете, хвастаться на войне — это самое последнее дело, потому что знаете, есть русская народная поговорка «Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати». Поэтому поживем — увидим, что могут эти британские специалисты-инструкторы. Кстати, в Мариуполе в подземном городе «Азовстали» их скопилось около двухсот человек вместе с французскими инструкторами, с турецкими, со шведскими и так далее. Посмотрим, когда их оттуда вынут из этого подземного города, что они будут говорить. Эти будущие повара, будущие санитары, делопроизводители и прочее-прочее-прочее.

На самом деле эти инструкторы — это убийцы. Несмотря на то, что может быть они не участвовали в боевых действиях, в чем я сильно сомневаюсь, но они учили убивать. Это преступники такие же как те, которые убивали и военнослужащих, и мирных жителей

Гуманитарные коридоры для них открывали неоднократно. И пожалуйста идите в сторону Запорожья внутрь Украины — никто не препятствует, но их не выпускают именно националистические вот эти подразделения потому что они понимают что эти инструкторы эти специалисты иностранные для них живой щит, крыша их. И если они их отпустят, что там останется.

Источник фото: РИА «Новости»

Их будут душить в широком понимании этого слова, поэтому они их не выпускают. Но возникает вопрос что делать с этими людьми, которые находятся там в подземном городе. Ну, есть много способов. Но на мой взгляд, очень такой эффективный способ был бы законопатить все выходы из этого подземного города, тем более, что его план, скорее всего, известен специалистам, которые работали на этом заводе, заминировать выходы, закрыть воздуховоды все, открыть отдельные выходы и запустить туда слезоточивый газ или газ, который используют для для испытания противогазов. То есть это не отравляющие вещества, но достаточно раздражительные вещества. Их применяют на том же Западе при разгоне демонстраций.

Я думаю, что они выскочат оттуда быстренько, как ужаленные. Но самое последнее, что может делать журналист, это советовать генералам, как им действовать на поле боя. Но я думаю, что до 24 апреля — второго тура выборов президента Франции — эти французские инструкторы должны там появиться на поверхности. Они будут полезны для господина Макрона.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.

** «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.