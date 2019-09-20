«Инстинктивный страх». Девочку из Башкирии отказать взять в детсад, потому что «распугает всех»

Маленькая Софья Гизатуллина живет со своей семьей в небольшом селе Алатаны в Башкирии. Девочка родилась с деформированными костями черепа и сросшимися пальцами. Софье всего 2,5 года, а она уже столкнулась с несправедливостью. В местном детском саду отказались принять девочку, потому что она «напугает ровесников».

Софья особенная, но в то же время такая, как все. Она не может говорить и плохо держится на ногах, но, как и все дети, хочет общаться и играть со сверстниками. Такую возможность девочке не дают, в детском садике ее принять отказались — «распугает всех воспитанников».

После того, как о трудной судьбе этой семьи узнали волонтеры, история получила огласку. Разразился скандал, и руководство детского сада пообещало разрешить Софье воспитываться с другими детьми после хирургического вмешательства.

Семья девочки живет бедно: в их доме чисто, но стены и полы обшарпаны, бани нет, а газовая плита давно пришла в негодность. Отец Софьи работает водителем и получает мало, вся семья живет на эти деньги и небольшую пенсию бабушки и дедушки. Более того, матери девочки Светлане не оформляют инвалидность на ребенка, и семья не может получить выплаты, специализированное питание или подгузники.

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Как пишет НТВ, Софье не рады не только в детском садике, в местной школе ее тоже не ждут. Девочка может лишиться общения со сверстниками, а мы все знаем, что для любого человека социализация очень важна. Психологи подчеркивают, к Софье необходимо относиться очень бережно, пишет «Газета.ru».

«Родители, конечно, хотят отдать ребенка в обычный садик, потому что они считают его обыкновенным и имеют на это право. Но сможет ли ребенок справиться с реакцией, которая неизбежна в обычном садике? <...> Ребенок может почувствовать себя изгоем. Какая критика будет сыпаться на ребенка, какая реакция будет со стороны персонала, со стороны детей, мы не знаем. Мы не можем оградить этого ребенка», — выразила мнение психолог Ольга Латынцева.

Специалисты подчеркивают, что очень часто общество и особенно дети могут быть жестоки к тем, кто отличается от них. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что, если люди сталкиваются с чем-то необычным, они пугаются, и им не хочется на это смотреть.

«Эти инстинкты, безусловно, заложены в человеческой природе. То, с чем мы сталкиваемся и не знаем, что это такое, нас пугает. Интуитивно и инстинктивно мы стараемся от этого держаться подальше и держать этого человека от себя подальше», — добавила специалист.

Панфилова отметила, что для детей очень важна атмосфера, которую создают руководство и воспитатели в детском саду. Педагоги должны делать все возможное, чтобы показать детям пример толерантности, помочь им «пройти сквозь этот испуг», чтобы они смогли воспринимать любые особенности как нечто естественное.

«Если ребенок, у которого есть какие-то особенности, не чувствует себя, как загнанный в угол зверек, а начинает общаться и чувствует себя комфортно, то через какое-то время эти дети приспособятся к тому, что в их среде есть такой особенный ребенок. Даже, может быть, будут проявлять к нему какое-то внимание и заботу», — заключила Панфилова.