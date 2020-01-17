Ранее портал Tech Radar опубликовал информацию, что алгоритмы Instagram будут анализировать контент. Если будут обнаружены фотографии, измененные в каком-либо визуальном редакторе, то им автоматически присвоится метка «Ложная информация». Портал отметил, что такое нововведение — плановое и является частью программы по борьбе с фейковыми новостями.

В компании Facebook данную информацию опровергли.

«Наши партнеры независимо оценивают недостоверную информацию, и как только они определяют, что контент ложный, наша цель — рассказать пользователям об этом, где бы они его ни увидели», — сообщили в компании-владельце Instagram.

Новость о борьбе с отредактированными фото быстро разлетелась по соцетям. Российские знаменитости и блогеры признались, что повергнуты в шок такими нововведениями. Певица Анита Цой назвала информацию «бедой и кошмаром». Она призналась, что пометка на отфотошопленных фотографиях позволит «вскрыть всю правду про звезд» и про девушек, которые используют аккаунты для знакомства с потенциальными женихами.

Источник фото: Mixsociety_ / Instagram (techradar.com)

Светлана Разина, солистка группы «Мираж», рассказала, что не является фанаткой социальных сетей, но признает необходимость редактирования фотографий и размещения их в интернете ради пиара. По ее словам, «жанр сильно пострадает», если будет введен запрет на использование фотошопа.

Блогер Ида Галич убеждена: в натуральных снимках звезд нет ничего страшного. Она сама не слишком часто пользуется редактированием фотографий.

«Наверно кому-то это не понравится, но вообще, отредактированные фотографии отходят на второй план. Тренд смещается в сторону натуральности», — заявила Ида.