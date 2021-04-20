Instagram-модели погибли в аварии в Приморье. Они ехали на отдых, а оказались в реке

В воскресенье 18 апреля Lexus с российскими Instagram-моделями вылетел с моста в Приморье и упал в реку. Три пассажирки смогли спастись, еще трое — включая водителя — погибли. По предварительной версии следствия, мужчина за рулем не справился с управлением. Также сообщается о том, что в момент аварии девушки употребляли алкоголь и вели прямые трансляции.

В Следственном комитете заявили, что по факту гибели моделей в Приморье завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители считают, что управлявший иномаркой мужчина не справился с управлением при съезде с проселочной дороги на деревянный мост, из-за чего машина перевернулась и упала в реку.

Ехали «устроить треш»

В машине из-за высокого давления лопнули стекла, поэтому трое пассажиров с заднего сидения смогли выбраться из тонущего автомобиля и добраться до берега. Одной из выживших пассажирок оказалась вице-мисс Приморья 2012 Дарья Корнилова, рассказал сайту kp.ru источник.

Девушка с подругами-моделями ехала из Владивостока на турбазу в поселок Нововарваровка. Уже в машине они начали распивать спиртные напитки. Во время прямой трансляции, которую вела одна из пассажирок, модели заявили, что едут «устроить треш».

Сама Дарья когда-то дрессировала собак и была хендлером — человеком, который показывает собак на выставках. В этой сфере девушка проработала около 10 лет, а ее четвероногие воспитанники становились чемпионами Европы, Азии и мира. В последнее время девушка развивала соцсети.

Спиртное рекой и шутки на камеру

В Lexus было шесть человек — пять девушек и парень. По пути на турбазу они рассказывали о планах, слушали музыку и снимали Stories. Все ролики сохранены у Корниловой в разделе «Актуальное». Модели сделали остановку в одном из магазинов и забили покупками багажник иномарки.

Модели утонули в реке. Источник фото: Instagram

«Магазин можно закрывать, продажи на сегодня выполнены», — шутили девушки, пока спиртное грузили в автомобиль.

Кроме Дарьи, в Lexus ехали еще четыре девушки. Их имена неизвестны. «Люблю жизнь», — указано у одной из моделей в профиле. Подписчиков у нее порядка 13,2 тысячи. Вторую, судя по всему, зовут Алина. Девушку читают более 1700 человек. Другие пассажирки на видео и фото не отмечены, как и молодой человек.

Злополучный мост

Дорога к месту отдыха моделей пролегала по мосту через реку Арсеньевка, сообщил РЕН ТВ. Переправа, уточнили в региональной прокуратуре, на балансе местной администрации не находится.

«Мост <…> возведен самовольно и использовался для доступа к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха», — подчеркнули в ведомстве. Идет проверка.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Утонули, напомнили в региональном СК, трое. В полностью ушедшем под воду внедорожнике спасатели нашли тело девушки. Водителя и еще одну пассажирку продолжают искать. Дарья Корнилова успокоила подписчиков — ей удалось выжить.

Источник фото: Instagram Дарьи Корниловой

«Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы <…> в крайне тяжелом состоянии», — привел слова Корниловой сайт kp.ru. Кто именно выжил, модель не уточнила.

Пока неизвестно, что заставило девушек собраться вместе. Они не подруги, заявил источник, а с молодым человеком, который тоже оказался в машине, знакомы были немного.