Instagram готовит детскую версию приложения. Но сделать соцсети безопасными для ребенка можно уже сейчас

Facebook подумывает запустить детскую версию Instagram. Чтобы пользоваться ей, надо быть младше 13 лет. В теории это позволит родителям контролировать контент, наблюдаемый ребенком. А вот психологи уверены, что изолировать детей от социальных сетей не получится. Но есть другие способы обеспечить их безопасность.

Как сообщает The Guardian, Facebook хочет создать детскую версию Instagram, чтобы дети до 13 лет могли безопасно пользоваться приложением. Сейчас компания не позволяет людям младше этого возраста создавать учетные записи на платформе.

«Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов… которые подходят для детей под управлением родителей», — сказал представитель Facebook.

Ранее компания сообщила, что, хотя людей просят указывать свой настоящий возраст при регистрации в Instagram, ничего не мешает лгать. Теперь Facebook намерен это преодолеть, используя машинное обучение, чтобы определять указан ли настоящий возраст людей на платформе.

Компания также объявила о планах по внедрению новых функций безопасности. Например, взрослые не смогут отправлять сообщения детям до 18 лет, если те не подписаны на них. Еще подростки будут получать уведомления о безопасности, если они будут переписываться со взрослыми, которые отправляют большое число запросов в друзья и сообщений несовершеннолетним. Подросткам при регистрации будут предлагать сделать профиль приватным.

Все это сделано, чтобы уберечь детей от опасного взаимодействия со взрослыми. Например, в Австралии исследование показало, что 57% австралийских подростков используют Instagram. Из них 30% сообщили, что с ними связались незнакомцы, а 20% сообщили, что им отправляли нежелательный контент в социальных сетях.

Детский психолог и руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева говорит, что именно поэтому создание детского Instagram могло бы пойти на пользу. Например, уже существует детский YouTube, и было бы неплохо иметь такие же безопасные аналоги в других социальных сетях. Дети ведь в любом случае пользуются ими.

Роль родителей

Детский психолог и нейропсиолог Наталья Наумова отметила, что от социальных сетей уже никуда не деться. Запрещать детям пользоваться ими тоже не вариант. Все запретное кажется еще большее привлекательным. Дети просто будут прятать свои социальные сети от родителей, и тогда у них не будет возможности защитить их.

Самое главное, что должны сделать родители — это выстроить у своего ребенка доверие к себе. Не нужно его критиковать, ругать, высмеивать и наказывать. Необходимо учить его высказывать собственные мысли, чтобы в случае необходимости он мог обратиться к ним за помощью.

Если говорить о социальных сетях, то с ребенком можно обсуждать его контент. Какие фотографии стоит выкладывать в сети, а какие лучше скрыть. Объяснить, что не стоит публиковать кадры, по которым можно определить адрес дома и следить за тем, чтобы по публикациям нельзя было отследить график ребенка: куда и во сколько он ходит. Это поможет защитить ребенка от злоумышленников.

Еще один момент — это объяснить ребенку, что недопустимо в общении с посторонними людьми. Важно, чтобы он понимал, что если кто-то отправляет ему сообщения с просьбой раздеться или что-то в таком духе, то об этом надо рассказать родителям.

«Важно, чтобы ребенок знал, чтобы ни случилось, мама с папой не будут на него кричать и ругаться, отбирать телефон и запрещать все на свете. Если ребенок знает, что его поймут и поддержат, то все будет в порядке», — подчеркнула Наумова.

Угрозы в сети

Как рассказала Наумова, зачастую жертвами злоумышленников становятся дети, чувствующие себя одинокими и ненужными. Такими обычно оказываются те дети, которые либо подвержены гиперопеке, либо наоборот получающие нулевой интерес со стороны родителей. В такие моменты они ищут поддержку в соцсетях и могут найти ее со стороны сверстников или взрослых. Те втираются им в доверие, а позже начинают предлагать опасные поступки: побег из дома, причинение себе вреда или отправка откровенных фотографий. Ребенок оказывается в ловушке, потому что зачастую боится отказать злоумышленнику. Тот может чем-то угрожать, а родителям сказать не может, так как считает, что его не поймут и накажут.

Психолог Клюваема отметила, что чаще всего дети становятся жертвами сексуальных преступлений в сети. Взрослые под вымышленными именами входят в доверие к ребенку, а затем предлагают или отправляют непристойные вещи.

В интернете контент в принципе не сильно регулируется, и ребенок может легко наткнуться на нежелательный порнографический контент. Маленьких детей он может травмировать и шокировать. Ребенок может также увидеть сцены насилия, которые вызовут у него страхи и негативные чувства.

Последствия социальных сетей

Разумеется, социальные сети не являются абсолютным злом. С одной стороны, с ними дети стали более общительными и раскрепощенными. С другой, они подвергаются большему риску из-за больших объемов информации. По словам Наумовой, у детей стали появляться более взрослые страхи и травмы, которые раньше такому возрасту были не свойственны. Суицидальные наклонности стали появляться в более раннем возрасте, а количество панических атак увеличилось.

«Ребенок получает много непонятной информации. У него много вопросов, но он боится задать их родителям, потому что он знает, что это табуированные темы, и на эти темы в семье не говорят. У детей расшатывается нервная система», — заключила психолог.

Еще одна проблема — это то, что сеть стала очень быстрым и анонимным способом выпустить агрессию. Часто дети могут стать объектами травли. Про это тоже нужно говорить, чтобы они понимали, как себя защищать и как на это реагировать.

Однако, подметила Клюваева, если научиться грамотно пользоваться социальными сетями, то в них можно найти массу полезной информации.